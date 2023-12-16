Найкращі відкриті ковзанки Києва: де можна весело провести час (список локацій)

Обов'язково знайдіть час для того, щоб весело й активно провести своє дозвілля

Покататися на ковзанах просто неба — це особливий вид задоволення, який здатний подарувати незабутнє відчуття свята та зимової романтики. У Києві працює одразу кілька відкритих ковзанок, які можуть подарувати всім охочим шанс покататися під зірковим столичним небом.

Редакція "Телеграфа" зібрала для своїх читачів найцікавіші локації з відкритими катками, які внесуть різноманітність у ваші передноворічні розваги.

Ковзанка "IceLights"

Коли: пн-чт: 10:00-21:00; пт-нд та святкові дні: 10:00-22:00

Де: вулиця Магнітогорська, 1

Вартість: 300 грн за безлімітне катання (ковзани входять у вартість). Дітям до 4 років – безкоштовно, учасникам бойових дій – знижка 50%, пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним сім’ям – 30% знижки.

Ковзанка "IceLights"

Ковзанка "Ice & Lights" запрошує вас поринути у чарівну атмосферу зимових веселощів. Ви зможете насолодитися катанням на льоду в компанії друзів та сім’ї. Ковзанка пропонує зручну арену для любителів фігурного катання та запальну музику для шанувальників активних зимових розваг. Для новачків можна взяти в оренду фігуру-помічника для комфортного катання. "Ice & Lights" стане ідеальним місцем для створення спогадів, наповнених радістю та чаклунством зимових вечорів.

"Кришталева ковзанка" в River Mall

Коли: з 9 грудня по 28 січня 2024 року, вихідні та святкові дні з 10:00 до 22:00, у будні – з 12:00 до 22:00

Де: ТРЦ "River Mall", Дніпровська набережна, 12

Вартість: від 370 грн (катання безлімітне, ковзани входять у вартість). Для військових та їхніх сімей передбачені знижки.

"Кришталева ковзанка" в River Mall

Ковзанка розташована просто неба на площі 1600 кв. м із чудовим видом на місто. Основним кольором локації є білий. А завдяки особливим декораціям, фотозонам та ялинці у вигляді гігантського кристала розкривається "кришталева тема" новорічного містечка.

На території також запрацює велика італійська карусель та безліч фудкортів. Відвідувачам будуть доступні роздягальні та камери схову.

У разі повітряної тривоги локація припинить роботу до відбою, відвідувачам у цей час порекомендують пройти в укриття на підземному паркінгу торгового центру. По небезпеці можна буде продовжити кататися, пред’явивши квиток.

Відкрита ковзанка на ВДНГ "Зимова країна"

Коли: з 9 грудня до 25 лютого 2024 року; у будні з 12:00 до 21:00 та з 10:00 до 22:00 у вихідні

Де: пр-т Академіка Глушкова, 1

Вартість: 350 грн безлімітне катання, 245 грн пільговий для представників ЗСУ, учасників бойових дій, дітей-сиріт, осіб з інвалідністю І-ІІ-ІІІ категорії та студентів по буднях по студентському квитку

Відкрита ковзанка на ВДНГ "Зимова країна"

Льодова ковзанка просто неба на території національного комплексу "Експоцентр України" – ВДНГ у Києві – відкривається щорічно, і сезон 2023-2024 не став винятком. Це одна з найбільших ковзанок у Європі, площею 2500 м². Одночасно може кататись до 500 відвідувачів. У центрі ковзанки красуватиметься неонова ялинка, яку "тримають" чотири сніговики. На території зручні роздягальні, безліч інстаплейсів, генератори, які забезпечать роботу локації навіть при вимкненні світла, фудкорти з теплими напоями та стравами, у тому числі приготованими на вогні.

Osoсор Winter Village

Коли: щодня, з 11:00 до 21:00

Де: вул. Виноградна, 2

Вартість: вхід на територію зимової резиденції: 350 грн – для дітей та 500 грн – для дорослих. Прокат ковзанів – 300 грн.

Osoсор Winter Village

В Osocor Winter Village на вас чекають тематичні локації та герої, льодова арена, гірки, каруселі, алея атракціонів, фуд-корти та бари, фотозони та вечірки з діджеями. Цього року новорічне містечко – виконане в лондонському стилі та називається він Osocor Winter Residence: London Story. Тут можна не лише покататися на ковзанах, та й атмосферно провести вихідні всією родиною.

На вас чекають цікаві майстер-класи, ексклюзивні шоу та вистави, інстраграмні фотозони, льодова ковзанка, зимовий ярмарок та багато іншого. "Щодня відрізнятиметься від попереднього, але завжди буде наповнений особливою магією", — зазначають організатори.

Льодовий стадіон на Іподромі

Коли: з 24 грудня до 28 лютого, з 10:00 до 21:00

Де: проспект Академіка Глушкова, 9 (ст. м. "Іподром")

Вартість: 100 грн (час необмежений), оренда ковзанів – 150 грн, послуги інструктора – 200 грн за годину

Льодовий стадіон на Іподромі

Неподалік ВДНГ, на Льодовому стадіоні, також відкриють ковзанку. Обіцяють, що це буде найбільша в Україні ковзанка просто неба. Його площа становитиме 6000 кв. м. Працює з кінця грудня, але тільки при добрих стійких морозах. На території є роздягальні, крапки фаст-фуду з гарячими напоями та їжею.

Ковзанка біля Blockbuster Mall

Коли: щодня, з 10:00 до 21:00

Де: вул. С. Бандери, 36, Blockbuster Mall

Вартість: 300 грн (час необмежений)

Каток біля Blockbuster Mall у 2022 році

Біля ТРЦ Блокбастер MALL працює ковзанка Ice Christmas Magic. Ковзанка розташована на вуличному паркінгу і добре помітна з проїжджої частини.

На гостей чекає 4900 кв.м простору. На святковій локації на відвідувачів чекає не лише ковзанка, а й фудкорт зі смакотами та напоями, лабіринт ілюмінацій, крижана гірка та інші активності.

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