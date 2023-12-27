В Киеве произошла серьезная авария: одно из авто влетело в остановку (фото)

По предварительным данным, никто из людей не пострадал

Утром в среду, 27 декабря, в Оболонском районе столицы на проспекте Ивасюка произошло серьезное ДТП при участии двух автомобилей. Так, в результате столкновения одна из машин слетела с проезжей части и врезалась в остановку общественного транспорта.

Удар был настолько сильным, что остановочный комплекс буквально рассыпался на части. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.

Известно, что на проспекте Ивасюка дорогу не поделили два авто. В результате аварии один из автомобилей слетел с дороги и врезался в остановку, расположенную напротив озера Вербное. К счастью, в это время остановочный комплекс был пуст.

Фото с места аварии

В результате ДТП оба транспортных средства получили значительные механические повреждения, а у одной из машин вырвало заднее колесо.

Сообщается, в салоне одного из автомобилей находился ребенок. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить компетентным органам. По данному факту будет проведено расследование.

Примерное место аварии

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве авто влетело в остановку и сбило пешеходов: новые подробности и фото ДТП. Во время аварии автомобиль сбил двух пешеходов, которые стояли на остановке — люди получили травмы различной степени тяжести и им понадобилась медицинская помощь.

Также в аварии пострадал сам 27-летний водитель авто и его пассажир. Известно, что они самостоятельно смогли выбраться из разбитого автомобиля, который от удара превратился в груду металла.