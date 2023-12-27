У Києві сталася серйозна аварія: одна з автівок влетіла в зупинку (фото)

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав

Вранці у середу, 27 грудня, в Оболонському районі столиці на проспекті Івасюка сталася серйозна ДТП за участю двох автомобілів. Так, внаслідок зіткнення одна з машин злетіла з проїжджої частини та врізалася у зупинку громадського транспорту.

Удар був настільки сильним, що зупинковий комплекс буквально розсипався на частини. Про це повідомляють київські Телеграм-канали.

Відомо, що на проспекті Івасюка дорогу не поділили два автомобілі. Внаслідок аварії одна з автівок злетіла з дороги і врізалася в зупинку, розташовану навпроти озера Вербне. На щастя, в цей час зупинний комплекс був порожнім.

Фото з місця аварії

Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження, а в однієї з машин навіть вирвало заднє колесо.

Повідомляється, що в салоні одного з автомобілів знаходилася дитина. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

Причини та обставини ДТП мають встановити компетентні органи. За цим фактом буде проведено розслідування.

Зразкове місце аварії

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві авто влетіло в зупинку та збило пішоходів : нові подробиці та фото ДТП. Під час аварії автомобіль збив двох пішоходів, які стояли на зупинці — люди зазнали травм різного ступеня тяжкості і їм знадобилася медична допомога.

Також в аварії постраждав сам 27-річний водій авто та його пасажир. Відомо, що вони самостійно змогли вибратися з розбитого автомобіля, який від удару перетворився на купу металу.