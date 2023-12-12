Серйозна ДТП у Києві: легковик на повній швидкості влетів у кіоск (відео)

Водій не впорався з керуванням

У Деснянському районі Києва сталась масштабна аварія за участю легкового автомобіля Mazda. Внаслідок невдалого маневру водій злетів із проїжджої частини та на повній швидкості врізався у торговий кіоск.

Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень, проте з людей, на щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.

Так, на вулиці Рональда Рейгана водій легкового автомобіля Mazda не впорався з керуванням під час повороту ліворуч, злетів з автодороги та протаранив кіоск.

Аварія сталася на вулиці Рональда Рейгана

Завдяки щасливому випадку в аварії ніхто з людей не постраждав. На місці ДТП працювали правоохоронці, які з’ясували, що водій іномарки не мав при собі страхового полісу.

На чоловіка склали одразу кілька адмінпротоколів. Його подальшу долю вирішить суд.

У зв’язку з подією патрульні поліцейські звертаються до водіїв з проханням бути максимально уважними та обачними.

"Будьте уважні за кермом, стежте за зміною в дорожній обстановці і неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві сталася серйозна ДТП із постраждалим : водій вантажівки протаранив стовп (фото). Так, на вулиці Олени Теліги водій вантажівки SCANIA не впорався з керуванням, злетів із проїжджої частини та на повній швидкості врізався в бетонну електроопору.

Внаслідок аварії автомобіль буквально "склався" навпіл. Вантажівка вилетіла на узбіччя і перекрила заїзд на АЗС. На місце ДТП прибули рятувальники, які ліквідували наслідки події.