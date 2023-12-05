Серйозна ДТП у Києві: від удару легковик влетів у бетонний стовп (фото)

Про постраждалих, на даний момент, не повідомляється

У вівторок, 5 грудня, у Солом’янському районі Києва сталася аварія за участю двох легкових автомобілів. В результаті зіткнення одна з машин злетіла з проїжджої частини і врізалася в бетонний стовп.

Усі транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень. Про це повідомили у київському Телеграм-каналі "Реальний Київ".

На даний момент відомо, що серйозна ДТП сталася в районі Солом’янської площі. Тут дорогу не поділили два легкові автомобілі.

Судячи з кадрів, які очевидці опублікували в соцмережі, один з автомобілів від удару злетів з дороги та врізався у бетонний стовп. Друге авто також розвернуло на проїжджій частині.

Фото з місця аварії

Обидва автомобілі перебувають на пішохідному переході — вони зазнали сильних механічних ушкоджень.

Про постраждалих, на даний момент, не повідомляється. Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Фото з місця аварії

ДТП сталося в районі Солом’янської площі

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на трасі під Києвом зіткнулися автобус, вантажівка та легковик : є постраждалі (фото). Усі транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.

В аварії постраждало одразу троє людей — ними виявилися пасажирки легкового автомобіля Renault. Усіх жінок госпіталізували.