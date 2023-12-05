Серйозна ДТП у Києві: від удару легковик влетів у бетонний стовп (фото)
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Про постраждалих, на даний момент, не повідомляється
У вівторок, 5 грудня, у Солом’янському районі Києва сталася аварія за участю двох легкових автомобілів. В результаті зіткнення одна з машин злетіла з проїжджої частини і врізалася в бетонний стовп.
Усі транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень. Про це повідомили у київському Телеграм-каналі "Реальний Київ".
На даний момент відомо, що серйозна ДТП сталася в районі Солом’янської площі. Тут дорогу не поділили два легкові автомобілі.
Судячи з кадрів, які очевидці опублікували в соцмережі, один з автомобілів від удару злетів з дороги та врізався у бетонний стовп. Друге авто також розвернуло на проїжджій частині.
Обидва автомобілі перебувають на пішохідному переході — вони зазнали сильних механічних ушкоджень.
Про постраждалих, на даний момент, не повідомляється. Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на трасі під Києвом зіткнулися автобус, вантажівка та легковик : є постраждалі (фото). Усі транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.
В аварії постраждало одразу троє людей — ними виявилися пасажирки легкового автомобіля Renault. Усіх жінок госпіталізували.