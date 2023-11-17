Винну у смертельній аварії в Києві взяли під варту: вона виявилася онукою непростої людини

Дівчину вже позбавляли прав за їзду у нетверезому стані

У п’ятницю, 17 листопада, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для обвинуваченої у скоєнні смертельної аварії, внаслідок якої загинуло двоє людей. Дівчина проведе наступні 60 днів за ґратами без права внесення застави.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва. За попередніми даними, 20-річна водійка перебувала у момент скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Дівчину було затримано правоохоронцями після аварії, яка сталася 14 листопада у Голосіївському районі Києва. Того вечора на вулиці Старокиївській дорогу не поділили легкові автомобілі Toyota та Audi, які зіткнулися "лоб у лоб". Внаслідок події 40-річний водій та 39-річний пасажир "Тойти" померли на місці ДТП. Водійка ж Audi зникла з місця аварії.

Фото з місця ДТП

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали винуватку ДТП. Як виявилось, за кермом "Ауді" під час аварії сиділа 20-річна дівчина. Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння і не мала прав, проте її 34-річний товариш дозволив їй покататися за кермом його машини.

Стало відомо, що винуваткою смертельної ДТП стала Катерина Дагаєва. Вона є онукою генерал-лейтенанта Юрія Дагаєва, який за часів правління Кучми був досить впливовою людиною та обіймав високі посади.

Дівчині суд обрав запобіжний захід у вигляді одержання під вартою на строк 60 днів без права внесення застави.

Варто зазначити, що вона раніше через суд вже була позбавлена прав за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та порушення правил дорожнього руху. Дівчині загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Дід Дагаєвої генерал-лейтенант Юрій Дагаєв з 1994 по 1998 був начальником управління Державтоінспекції. Потім два роки працював заступником міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

З 2000 року Дагаєв став керівником Держуправління справами Адміністрації Президента. Головний "завгосп" часів Кучми помер від гострого тромбофлебіту в Австрії, де проходив лікування.

Фото з місця ДТП

Також Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід і для чоловіка, який пустив за кермо свого авто нетверезу подругу і, за його словами, перебував у машині як пасажир. Його відправили в СІЗО також на 60 днів без права внесення застави.

Окрім цього, стало відомо, що 34-річний власник "Ауді" є підозрюваним у межах іншого кримінального провадження за фактом створення та керівництва злочинною організацією із залученням неповнолітніх до протиправної діяльності з метою заволодіння коштами громадян країн-членів ЄС через незаконні "Call-центри". У березні цього року суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а вже в червні чоловіка звільнили з-під варти у зв'язку із внесенням застави в розмірі 724 тисяч гривень.

Власник "Ауді"

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві жінку-військову збили на "зебрі" : у неї серйозні травми. На в’їзді до Києва водій автомобіля Renault збив жінку-військову, яка несла службу на блокпосту і переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. ДТП сталося у Деснянському районі столиці.