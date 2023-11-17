Виновницу смертельного ДТП в Киеве взяли под стражу: она оказалась внучкой непростого человека

Девушку уже лишали прав за езду в нетрезвом состоянии

В пятницу, 17 ноября, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для обвиняемой в совершении смертельной аварии, в результате которой погибло два человека. Девушка проведет следующие 60 дней за решеткой без права внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева. По предварительным данным, 20-летняя водитель находилась в момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка была задержана правоохранителями после аварии, которая произошла 14 ноября в Голосеевском районе Киева. В тот вечер на улице Старокиевской дорогу не поделили легковые автомобили Toyota и Audi, которые столкнулись "лоб в лоб". В результате произошедшего 40-летний водитель и 39-летний пассажир "Тойты" скончались на месте ДТП. Водитель же Audi скрылась с места аварии.

Фото с места ДТП

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали виновницу ДТП. Как оказалось, за рулем "Ауди" во время аварии сидела 20-летняя девушка. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имела прав, однако ее 34-летний товарищ позволил ей прокатиться за рулем его машины.

Стало известно, что виновницей смертельного ДТП стала Екатерина Дагаева. Она является внучкой генерал-лейтенанта Юрия Дагаева, который во времена правления Кучмы был достаточно влиятельным человеком и занимал высокие посты.

Девушке суд избрал меру пресечения в виде одержани под стражей на срок 60 дней без права внесения залога.

Стоит отметить, что она ранее через суд уже была лишена прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушение ПДД. Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Дед Дагаевой генерал-лейтенант Юрий Дагаев с 1994 по 1998 был начальником управления Госавтоинспекции. Затем два года работал заместителем министра внутренних дел Юрия Кравченко.

С 2000 года Дагаев стал руководителем Госуправления делами Администрации Президента. Главный "завхоз" времен Кучмы умер от острого тромбофлебита в Австрии, где проходил лечение.

Фото с места аварии

Также Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения и для мужчины, который пустил за руль своего авто нетрезвую подругу и, по его словам, находился в машине в качестве пассажира. Его тоже отправили в СИЗО на 60 дней без права внесения залога.

Кроме этого, стало известно, что 34-летний владелец "Ауди" является подозреваемым в рамках другого уголовного производства по факту создания и руководства преступной организацией с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность с целью завладения средствами граждан стран-членов ЕС через незаконные "Call-центры". В марте этого года суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей, а уже в июне мужчину освободили из-под стражи в связи с внесением залога в размере 724 тысяч гривен.

Владелец "Ауди"

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