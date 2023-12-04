На трасі під Києвом зіткнулися автобус, вантажівка та легковик: є постраждалі (фото)
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На місці події працювали усі спецслужби
На трасі "Київ — Ковель" сталася потрійна ДТП із постраждалими. Тут дорогу не поділили пасажирський автобус, легковий автомобіль та вантажівка.
В результаті події одразу три людини отримали травми різного ступеня тяжкості і їм знадобилася допомога медиків. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини.
Відомо, що на 38 кілометрі траси "Київ — Ковель" зіткнулися автобус, легковик та вантажівка. Правоохоронці, які прибули на виклик, попередньо встановили, що 70-річний водій Renault зупинив автомобіль, щоб здійснити поворот ліворуч. Водій вантажного автомобіля "КамАЗ", який їхав за легковиком, не дотримався безпечної дистанції і на швидкості влетів у Renault.
В результаті цього легковий автомобіль вилетів на смугу зустрічного руху і зіткнувся з маршруткою "Рута", за кермом якої знаходився 47-річний водій.
Усі транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. В аварії постраждало одразу троє людей — ними виявилися пасажирки легкового автомобіля Renault. Усіх жінок госпіталізували.
Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на в’їзді до Києва сталася смертельна ДТП : зіткнулися легковик і вантажівка (відео). На даний момент відомо, що водій легкового автомобіля Renault Logan синього кольору зіштовхнувся із вантажівкою. За інформацією очевидців, легковик на повній швидкості просто "влетів" під вантажний автомобіль.