На трасі під Києвом зіткнулися автобус, вантажівка та легковик: є постраждалі (фото)

На місці події працювали усі спецслужби

На трасі "Київ — Ковель" сталася потрійна ДТП із постраждалими. Тут дорогу не поділили пасажирський автобус, легковий автомобіль та вантажівка.

В результаті події одразу три людини отримали травми різного ступеня тяжкості і їм знадобилася допомога медиків. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини.

Відомо, що на 38 кілометрі траси "Київ — Ковель" зіткнулися автобус, легковик та вантажівка. Правоохоронці, які прибули на виклик, попередньо встановили, що 70-річний водій Renault зупинив автомобіль, щоб здійснити поворот ліворуч. Водій вантажного автомобіля "КамАЗ", який їхав за легковиком, не дотримався безпечної дистанції і на швидкості влетів у Renault.

У ДТП є постраждалі

В результаті цього легковий автомобіль вилетів на смугу зустрічного руху і зіткнувся з маршруткою "Рута", за кермом якої знаходився 47-річний водій.

У ДТП є постраждалі

Усі транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. В аварії постраждало одразу троє людей — ними виявилися пасажирки легкового автомобіля Renault. Усіх жінок госпіталізували.

Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом проводиться розслідування.

Траса "Київ — Ковель"

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на в’їзді до Києва сталася смертельна ДТП : зіткнулися легковик і вантажівка (відео). На даний момент відомо, що водій легкового автомобіля Renault Logan синього кольору зіштовхнувся із вантажівкою. За інформацією очевидців, легковик на повній швидкості просто "влетів" під вантажний автомобіль.