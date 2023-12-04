На трассе под Киевом столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть пострадавшие (фото)

На месте происшествия работали все спецслужбы

На трассе "Киев — Ковель" произошло тройное ДТП с пострадавшими. Здесь дорогу не поделили пассажирский автобус, легковой автомобиль и грузовик.

В результате произошедшего сразу три человека получили травмы различной тсепени тяжести и им понадобилась помощь медиков. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины.

Известно, что на 38 километре трассы "Киев — Ковель" столкнулись автобус, легковушка и грузовик. Прибывшие на вызов правоохранители предварительно установили, что 70-летний водитель Renault остановил автомобиль чтобы совершить поворот налево. Водитель грузового автомобиля " КамАЗ", который ехал за легковушкой, не придерживался безопасной дистанции и на скорости влетел в Renault.

В ДТП есть пострадавшие

В результате произошедшего легковой автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой "Рута", за рулем которой находился 47-летний водитель.

В ДТП есть пострадавшие

Все транспортные средства получили значительные механические повреждения. В аварии пострадало сразу три человека — ими оказались пассажирки легкового автомобиля Renault. Всех женщин госпитализировали.

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.

Трасса "Киев — Ковель"

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на въезде в Киев произошло смертельное ДТП: столкнулись легковушка и грузовик (видео). На данный момент известно, что водитель легкового автомобиля Renault Logan синего цвета столкнулся с грузовиком. По информации очевидцев, легковушка на полной скорости "влетела" под грузовой автомобиль.