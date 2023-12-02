Пьяный иностранец устроил ДТП в Киеве: есть жертвы (фото)

Двое пассажиров одного из авто погибли на месте происшествия

В Киеве в Печерске в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. ДТП устроил иностранец, находившийся за рулем своего автомобиля пьяным.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева. ДТП, по данным копов, произошло на Старонаводницкой улице.

"В полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Старонаводницкой. По указанному адресу выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и медики", – говорится в сообщении.

Уже на месте происшествия полицейские выяснили, что водитель автомобиля "Тойота" во время движения по проезжей части улицы внезапно выкатился на встречную полосу дороги. В результате произошло столкновение с автомобилем "Рено", водитель и пассажир которого погибли на месте ДТП от полученных травм.

Также известно, что за рулем "Тойоты" находился гражданин другого государства, 1979 года рождения. Предварительно установлено, что он пребывал в состоянии алкогольного опьянения, более подробные выводы будут известны после экспертизы.

Водитель "Тойоты" задержан в установленном порядке. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве надолго ограничат движение по одной из улиц: причины и карта. Жителям и гостям города представители КП "Киевавтодор" приносят извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут, чтобы вовремя добраться до места назначения.