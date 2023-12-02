П'яний іноземець влаштував ДТП у Києві: є жертви (фото)

Двоє пасажирів одного з авто загинули на місці події

В Києві у Печерську внаслідок дорожно-транспортної пригоди загинули двоє людей. ДТП влаштував іноземець, який перебував за кермом свого автомобіля напідпитку.

Про це повідомляє Національна поліція Києва. ДТП, за даними копів, сталося на Старонаводницькій вулиці.

"До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Старонаводницькій. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку та медики", – сказано у повідомленні.

Вже на місці події поліцейські з'ясували, що водій автомобіля "Тойота" під час руху проїжджою частиною вулиці, раптово викотився на зустрічну смугу дороги. Внаслідок цього відбулося зіткнення з автомобілем "Рено", водій та пасажир якого загинули на місці ДТП від отриманих травм.

Також відомо, що за кермом "Тойоти" знаходився громадянин іншої держави, 1979 року народження. Попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп'яніння, більш детальні висновки будуть відомі після експертизи.

Водія "Тойоти" затримано у встановленому порядку. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

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Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві надовго обмежать рух однією з вулиць: причини і карта. Мешканцям та гостям міста представники КП "Київавтодор" приносять вибаченням за тимчасові незручності. Людей просять уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.