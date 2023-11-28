На Харківщині водій на смерть збив двох військових і втік з місця ДТП: що відомо (фото)

Поліція інкримінує водієві вчинення одразу двох злочинів

У Харківській області водій скоїв наїзд на двох військовослужбовців. Один постраждалий загинув на місці ДТП, а другий помер у лікарні.

Як повідомляє поліція Харківщини, дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада близько 20:00 в районні перехрестя автошляху "Дергачі-Золочів" із селищем Першотравневе Золочівської ОТГ. Водій автомобіля Subaru Forester, рухаючись у бік Золочева, наїхав на військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля Volkswagen Golf.

У поліції підкреслили, що після скоєння ДТП водій втік з місця, не надавши допомогу постраждалим. Один з військових від отриманих травм помер на місці ДТП, другий з тяжкими травмами був ушпиталений. За кілька днів, не приходячи до тями, він помер в лікарні.

Працівники управління карного розшуку, слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативники відділення поліції № 2 Богодухівського РВП встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний чоловік, який кілька днів переховувався від правоохоронців.

Наразі його затримано. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці) та ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 9 листопада заступник директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України Антон Страшко повідомив, що з 24 лютого 2022 року в дорожньо-транспортних пригодах на блокпостах загинуло 11 військовослужбовців та співробітників Національної поліції. Ще 37 осіб зі складу ЗСУ та НПУ зазнали травм та поранень.