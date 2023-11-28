На Харьковщине водитель насмерть сбил двух военных и скрылся с места ДТП: что известно (фото)

Полиция инкриминирует водителю совершение сразу двух преступлений

В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военнослужащих. Один пострадавший погиб на месте ДТП, а другой скончался в больнице.

Как сообщает полиция Харьковщины, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября около 20:00 в районные пересечения автодороги "Дергачи-Золочев" с поселком Первомайское Золочевской ОТО. Водитель автомобиля Subaru Forester, двигаясь в сторону Золочева, наехал на военнослужащих, стоявших на обочине впереди припаркованного автомобиля Volkswagen Golf.

В полиции подчеркнули, что после совершения ДТП водитель скрылся с места, не оказав помощь пострадавшим. Один из военных от полученных травм скончался на месте ДТП, второй с тяжелыми травмами был госпитализирован. Через несколько дней, не приходя в сознание, он умер в больнице.

Сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления ГУНП в Харьковской области, оперативники отделения полиции № 2 Богодуховского РПП установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний мужчина, несколько дней скрывавшийся от правоохранителей.

Сейчас он задержан. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Мужчине сообщено о подозрении по ч.3 ст.135 (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, 9 ноября заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Антон Страшко сообщил, что с 24 февраля 2022 года в дорожно-транспортных происшествиях на блокпостах погибли 11 военнослужащих и сотрудников Национальной полиции. Еще 37 человек из состава ВСУ и НПУ получили травмы и ранения.