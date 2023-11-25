Смертельное ДТП: на въезде в Киев столкнулись легковушка и грузовик (видео)
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На месте происшествия работали все спецслужбы города
В субботу, 25 ноября, на Бориспольском шоссе под Киевом произошла аврия при участии легкового автомобиля и грузовика. По предварительной информации в ДТП есть как минимум один погибший.
Об этом сообщили подписчики Телеграм — канала "ДТП.Киев". На месте трагедии работали правоохранители, медики скорой помощи и спасатели.
На данный момент известно, что водитель легкового автомобиля Renault Logan синего цвета столкнулся с грузовиком. По информации очевидцев, легковушка на полной скорости "влетела" под грузовой автомобиль.
В результате произошедшего водитель легковушки получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.
О других пострадавших, на данный момент, не сообщается.
Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. На месте ДТП работают спасатели, котоые ликивидуют последствия произошедшего.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине произошла смертельная авария: машины превратились в груды металла (эксклюзивные фото "Телеграфа"). В результате столкновения оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. К сожалению, в аварии есть погибшие и пострадавшие.