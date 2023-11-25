Смертельное ДТП: на въезде в Киев столкнулись легковушка и грузовик (видео)

На месте происшествия работали все спецслужбы города

В субботу, 25 ноября, на Бориспольском шоссе под Киевом произошла аврия при участии легкового автомобиля и грузовика. По предварительной информации в ДТП есть как минимум один погибший.

Об этом сообщили подписчики Телеграм — канала "ДТП.Киев". На месте трагедии работали правоохранители, медики скорой помощи и спасатели.

На данный момент известно, что водитель легкового автомобиля Renault Logan синего цвета столкнулся с грузовиком. По информации очевидцев, легковушка на полной скорости "влетела" под грузовой автомобиль.

Бориспольское шоссе

В результате произошедшего водитель легковушки получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

О других пострадавших, на данный момент, не сообщается.

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. На месте ДТП работают спасатели, котоые ликивидуют последствия произошедшего.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине произошла смертельная авария: машины превратились в груды металла (эксклюзивные фото "Телеграфа"). В результате столкновения оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. К сожалению, в аварии есть погибшие и пострадавшие.