Смертельна ДТП: на в’їзді до Києва зіткнулися легковик та вантажівка (відео)

На місці події працювали усі спецслужби міста

У суботу, 25 листопада, на Бориспільському шосе під Києвом сталася аврія за участю легкового автомобіля та вантажівки. За попередньою інформацією, у ДТП є як мінімум один загиблий.

Про це повідомили підписники Телеграм — каналу "ДТП.Київ". На місці трагедії працювали правоохоронці, медики швидкої допомоги та рятувальники.

На даний момент відомо, що водій легкового автомобіля Renault Logan синього кольору зіштовхнувся із вантажівкою. За інформацією очевидців, легковик на повній швидкості просто "влетів" під вантажний автомобіль.

Бориспільське шосе

Внаслідок того, що сталося, водій легковика отримав травми несумісні з життям і помер на місці події.

Про інших постраждалих наразі не повідомляється.

Причини та обставини аварії належить встановити слідству. На місці ДТП працюють рятувальники, які ліквідують наслідки події.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Київщині сталася смертельна аварія : машини перетворилися на купи металу (ексклюзивні фото "Телеграфа"). Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. На жаль, в аварії є загиблі та постраждалі.