У Києві надовго обмежать рух однією з вулиць: причини та карта

Автовласників та пасажирів просять уважно поставитися до цієї інформації

З п’ятниці, 1 грудня, в Оболонському районі Києва більш ніж на тиждень обмежать рух транспорту однією з вулиць. Тут фахівці проводитимуть масштабні ремонтні роботи.

Про це повідомляється на офіційному сайті КМДА із посиланням на "Київавтодор". Мешканців та гостей столиці просять уважно поставитися до цієї інформації та заздалегідь планувати свій маршрут.

Відомо, що з 1 по 10 грудня рух транспорту буде обмежено по вулиці Героїв Дніпра у напрямку вулиць Богатирської та Полярної, що в Оболонському районі Києва.

Повідомляється, що рух транспорту буде організовано проїздом вздовж вулиці Богатирської у напрямку Вишгороду. А проїзд по вулиці Богатирській у напрямку міста та з міста здійснюватиметься безперешкодно і без будь-яких обмежень.

Схема руху

У мешканців та гостей міста представники КП "Київавтодор" просять вибачення за тимчасові незручності. Людей закликають уважно планувати свій маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що київським мостом-довгобудом почне курсувати автобус: маршрут. Найближчим часом запустять рух транспорту Подільсько-Воскресенським мостом, який має з’єднати історичну правобережну частину міста зі спальними районами на лівому березі Дніпра. Спочатку проїзд тут відкриють для громадського транспорту.