В Киеве надолго ограничат движение по одной из улиц: причины и карта

Автовладельцев и пассажиров просят внимательно отнестись к данной информации

С пятницы, 1 декабря, в Оболонском районе Киева более чем на неделю ограничат движение транспорта на одной из оживленных улиц. Здесь специалисты будут проводить масштабные ремонтные работы.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". Жителей и гостей столицы просят внимательно отнестись к данной информации и заранее планировать свой маршрут.

Известно, что с 1 по 10 декабря движение транспорта будет ограничено по улице Героев Днепра в направлении улиц Богатырской и Полярной, что в Оболонском районе Киева.

Сообщается, что движение транспорта будет организовано проездом вдоль улицы Богатырской в направлении Вышгорода. Проезд же по улице Богатырской в направлении города и из города будет осуществляться беспрепятственно и без каких — либо ограничений.

Схема движения

Жителям и гостям города представители КП "Киевавтодор" приносят свои извинения за временные неудобства. Людей просят внимательно планировать свой маршрут чтобы вовремя добраться до места назначения.

Ранее "Телеграф" ообщал о том, что по киевскому мосту-долгострою начнет курсировать автобус: маршрут. В ближайшее время запустят движение транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту, который должен соединить историческую правобережную часть города со спальными районами на левом берегу Днепра. Изначально проезд здесь откроют для общественного транспорта.