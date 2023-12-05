Серьезное ДТП в Киеве: от удара легковушка влетела в бетонный столб (фото)

О пострадавших, на данный момент, не сообщается

Во вторник, 5 декабря, в Соломенском районе Киева произошла авария при участии двух легковых автомобилей. В результате столкновения, одна из машин слетела с проезжей части и врезалась в бетонный столб.

Все транспортные средства получили значительные механические повреждения. Об этом сообщили в киевском Телеграм-канале "Реальный Киев".

На данный момент известно, что серьезное ДТП произошло в районе Соломенской площади. Здесь дорогу не поделили два легковых автомобиля.

Судя по кадрам, которые очевидцы опубликовали в соцсети, один из автомобилей от удара слетел с дороги и врезался в бетонный столб. Второе авто также развернуло на проезжей части.

Фото с места аварии

Оба автомобиля находятся на пешеходном переходе — они получили сильные механические повреждения.

О пострадавших, на данный момент, не сообщается. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.

Фото с места аварии

ДТП произошло в районе Соломенской площади

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на трассе под Киевом столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть пострадавшие (фото). Все транспортные средства получили значительные механические повреждения. В аварии пострадало сразу три человека — ими оказались пассажирки легкового автомобиля Renault. Всех женщин госпитализировали.