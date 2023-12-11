У Києві серйозна ДТП із постраждалим: водій вантажівки протаранив стовп (фото)

Постраждав водій та його довелося екстрено госпіталізувати

У понеділок, 11 грудня, на одній із жвавих вулиць Києва сталася серйозна ДТП. Внаслідок аварії постраждав водій вантажівки SCANIA, якому знадобилася екстрена медична допомога.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва. Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень і перегородив в'їзд на АЗС.

Так, на вулиці Олени Теліги водій вантажівки SCANIA не впорався з керуванням, злетів із проїжджої частини та на повній швидкості врізався у бетонну електроопору. Водій отримав травми різного ступеня тяжкості та був екстрено госпіталізований.

Внаслідок аварії автомобіль буквально "склався" навпіл. Вантажівка вилетіла на узбіччя і перекрила заїзд на АЗС. На місце ДТП прибули рятувальники, які ліквідували наслідки події.

Місце аварії

У зв’язку з подією патрульні поліцейські звертаються до водіїв з проханням бути максимально уважними та обачними.

"Будьте уважні за кермом, стежте за зміною в дорожній обстановці і неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.

На місці аварії працювали правоохоронці. Причини та обставини ДТП належить встановити слідству. За цим фактом буде проведено розслідування.

Аварія сталася на вулиці Олени Теліги

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві на мосту Патона сталася серйозна ДТП : є постраждалий (відео). За попередніми даними, водій напіввантажного автомобіля виїхала на зустрічну смугу руху і через це "ГАЗель", що рухалася поряд, відлетіла до металевого відбійника. Внаслідок того, що сталося, водій "ГАЗелі" отримав травми середнього ступеня тяжкості і був госпіталізований.