Великий затор утворився на трасі Київ-Чоп на Житомирщині через ДТП: подробиці (фото, мапа)

Через обмерзлу дорогу на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю фури і утворилися затори

Великий автомобільний затор утворився у вівторок, 5 грудня, пізно увечері на трасі Київ-Чоп у Житомирській області. Причиною затора стала ДТП без постраждалих, проте рух по даній трасі перекрито.

Як повідомляє Патрульна поліція України, перекрито рух трасою у напрямку Києва на ділянці автодороги поблизу села Болярка Житомирської області (166 км траси) у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, що сталася близько 21:00 вівторка.

Судячи з опублікованої патрульними фотографіями, у ДТП бере участь як мінімум одна фура, яку з неназваної правоохоронцями причини розвернуло разом із причепом упоперек траси:

Як розповіли у Патрульній поліції, її співробітники забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху в районі ДТП. Також на місці події працюють усі відповідні служби задля відновлення руху.

Судячи з даних моніторингового сервісу, на вказаному відрізку траси Київ-Чоп справді утворили великі автомобільні затори:

Разом з тим волонтер і підприємець Віка Чайковська, яка потрапила в цю пробку, пише у своєму акаунті в Instagram, що дорога вкрилася льодом, через що "фури в кюветі і посеред траси".

Як повідомлялося, на півночі України 5-6 грудня встановилася "гранична" температура: вдень синоптики прогнозували в районі 0 градусів, а на ніч 6 грудня — морозну погоду, що могло призвести до ожеледиці на трасі.