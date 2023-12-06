Большая пробка образовалась на трассе Киев-Чоп в Житомирской области из-за ДТП: подробности (фото, карта)

Из-за обледеневшей дороги на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием фуры и образовались заторы

Большой автомобильный затор образовался во вторник, 5 декабря, поздно вечером на трассе Киев-Чоп в Житомирской области. Причиной "пробки" стало ДТП без пострадавших, однако перекрывшее движение по данной трассе.

Как сообщает Патрульная полиция Украины, перекрыто движение по трассе в направлении Киева на участке автодороги близ села Болярка Житомирской области (166 км трассы) в связи с произошедшим около 21:00 вторника дорожно-транспортным происшествием.

Судя по опубликованной патрульными фотографии, в ДТП участвует как минимум одна фура, которую по неназванной правоохранителями причине развернуло вместе с прицепом поперек трассы:

Как рассказали в Патрульной полиции, ее сотрудники обеспечивают безопасность и регулировку дорожного движения в районе ДТП. Также на месте происшествия работают все соответствующие службы по восстановлению движения.

Судя по данным мониторингового сервиса, на указанном отрезке трассы Киев-Чоп действительно образовали большие автомобильные "пробки":

Вместе с тем попавшая в эту пробку волонтер и предприниматель Вика Чайковская, пишет в своем аккаунте в Instagram, что дорога покрылась льдом, из-за чего "фуры в кювете и посреди трассы".

Как сообщалось, на севере Украины 5-6 декабря установилась "пограничная" температура: днем синоптики прогнозировали температуру в районе 0 градусов, а на ночь 6 декабря — морозную погоду, что и могло привести к гололеду на трассе.