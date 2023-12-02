Погода змилується над українцями на Миколая: прогноз

Умови дозволять добре погуляти з дітьми на вулиці

У середу, 6 грудня, в Україні за новим стилем святкують День святого Миколая. Хоча кінець листопада та початок зими були дуже сніговими та негодними, на свято погода обіцяє стабілізуватися.

Ніч буде морозною, але вдень має бути досить ясно та тепло. Про це говорять прогнози синоптиків "Укргідрометцентру" цього дня.

Усі перші дні грудня, згідно з прогнозами, в Україні буде вітряно, слизько та дощово. До 6 грудня погода обіцяє трохи заспокоїтись, опади практично припиняться і між хмарами може визирнути сонечко.

У ніч на 6 грудня майже у всіх областях України буде морозно (особливо у Чернігівській та Сумській, де може похолодати до -11 градусів), але вдень помітно потеплішає. У центральних, північних, східних та західних областях удень очікується близько нуля градусів, тоді як у південних може потепліти до 5-6 градусів тепла. У Криму взагалі обіцяють 3-8 градусів тепла протягом доби.

Прогноз погоди в Україні на 06.12.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким буде грудень 2023 року в Україні.