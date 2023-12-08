У Києві на мосту Патона сталася серйозна ДТП: є постраждалий (відео)

Постраждав один із водіїв і його довелося екстрено госпіталізувати

У п’ятницю, 9 грудня, у Києві на мосту Патона сталася серйозна аварія. Так, на виїзді з Лівого берега дорогу не поділили "ГАЗель" та напіввантажний автомобіль.

В результаті зіткнення обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження, а один з автомобілів влетів у металевий відбійник. Про це повідомив кореспондент телеканалу "Київ 24" із місця події.

За попередніми даними, водій напіввантажного автомобіля виїхала на зустрічну смугу руху і через це "ГАЗель", що рухалася поряд, відлетіла в металевий відбійник. Внаслідок того, що сталося, водій "ГАЗелі" отримав травми середнього ступеня тяжкості і був госпіталізований.

Аварія сталася на виїзді з Лівого берега

Обидва транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження – у них зім’яті передні частини кузовів.

На місці працюють правоохоронці. Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом буде проведено розслідування.

Варто зазначити, що через аварію було ускладнено в’їзд з Лівого берега на міст Патона. Північний та південний мости, вулиця Хрещатик, бульвар Тараса Шевченка, Берестейський проспект також зупинилися в пробках. Окрім цього "тягучка" спостерігалася на Набережно-Хрещатицькій.

Значні пробки спостерігалися у вказаних місцях

На Берестейському проспекті також пробки

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві на Лівому березі сталася ДТП, яка паралізована рух транспорту. Внаслідок ДТП транспортні засоби розгорнуло поперек проїжджої частини та рух громадського транспорту був практично повністю паралізований.