В Киеве на мосту Патона произошло серьезное ДТП: есть пострадавший (видео)

Пострадал один из водителей и его пришлось экстренно госпитализировать

В пятницу, 9 декабря, в Киеве на мосту Патона произошла серьезная авария. Так, на выезде с Левого берега дорогу не поделили "ГАЗель" и полугрузовой автомобиль.

В результате произошедшего оба транспортных средства получили значительные механические повреждения, а один из автомобилей влетел в металлический отбойник. Об этом сообщил корреспондент телеканала "Киев 24" с места событий.

По предварительным данным, водитель полугрузового автомобиля выехала на встречную полосу движения и из-за этого "ГАЗель", которая двигалась рядом, отлетела в металлический отбойник. В результате произошедшего водитель "ГАЗели" получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Авария произошла на выезде с Левого берега

Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения — у них смяты передние части кузовов.

На месте работают правоохранители. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту будет проведено расследование.

Стоит отметить, что из-за аварии был затруднен въезд с Левого берега на мост Патона. Северный и южный мосты, улица Крещатик, бульвар Тараса Шевченко, Берестейский проспект — также остановились в пробках. Кроме этого тянучка наблюдалась и на Набережно-Крещатицкой.

Значительные пробки наблюдались в указанных местах

На Берестейском проспекте также пробки

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве на Левом берегу произошло ДТП, которое парализовано движение транспорта.В результате ДТП транспортные средства развернуло поперек проезжей части и движение общественного транспорта было практически полностью парализовано.