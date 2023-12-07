В Киеве на Левом берегу произошло ДТП: движение транспорта парализовано

Причины произошедшего устанавливаются

В четверг, 7 декабря, в Днепровском районе Киева произошло ДТП на бульваре Перова. В результате произошедшего было парализовано движение общественного транспорта.

Об аварии сообщают киевские Телеграм-канала. О пострадавших, на данный момент, ничего не известно.

Так, неподалеку ТРЦ "Квадрат", расположенного на бульваре Перова, произошла авария при участии легкового автомобиля. В результате ДТП транспортные средства развернуло поперек проезжей части и движение общественного транспорта было практически полностью парализовано.

Очевидцы сообщают, что на бульваре Перова стоят как автобусы, так и троллейбусы — образовалась значительная пробка.

Авария произошла возле ТРЦ "Квадрат"

О пострадавших, на данный момент, не сообщается. На месте работают правоохранители. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту будет проведено расследование.

Фото с места ДТП

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошло серьезное ДТП: от удара легковушка влетела в бетонный столб (фото). Известно, что серьезное ДТП произошло в районе Соломенской площади. Здесь дорогу не поделили два легковых автомобиля.