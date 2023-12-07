У Києві на Лівому березі сталася ДТП: рух транспорту паралізовано

Причини події встановлюються

У четвер, 7 грудня, у Дніпровському районі Києва сталася ДТП на бульварі Перова. В результаті події було буквально паралізовано рух громадського транспорту.

Про аварію повідомляють київські Телеграм-канали. Про постраждалих на даний момент нічого не відомо.

Так, неподалік ТРЦ "Квадрат", розташованого на бульварі Перова, сталася аварія за участю легковика. Внаслідок ДТП автомобілі розвернуло поперек проїжджої частини та рух громадського транспорту було практично повністю паралізовано.

Очевидці повідомляють, що на бульварі Перова стоять як автобуси, так і тролейбуси — утворився значний затор.

Аварія сталася біля ТРЦ "Квадрат"

Про постраждалих на даний момент нічого не повідомляється. На місці працюють правоохоронці. Причини та обставини аварії належить встановити слідству. За цим фактом буде проведено розслідування.

Фото в місця ДТП

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві сталася серйозна ДТП: від удару легковик влетів у бетонний стовп (фото). Відомо, що серйозна ДТП сталася в районі Солом’янської площі. Тут дорогу не поділили два легкові автомобілі.