В Киеве серьезное ДТП с пострадавшим: водитель грузовика протаранил столб (фото)

Пострадал водитель и его пришлось экстренно госпитализировать

В понедельник, 11 декабря, на одной из оживленных улиц Киева произошло серьезное ДТП. В результате аварии пострадал водитель грузовика SCANIA, которому понадобилась экстренная медицинская помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева. Автомобиль получил значительные механические повреждения и перегородил въезд на АЗС.

Так, на улице Елены Телиги водитель грузовика SCANIA не справился с управлением, слетел с проезжей части и на полной скорости врезался в бетонную электроопору. Водитель получил травмы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован.

В результате аварии автомобиль буквально "сложился" пополам. Грузовик вылетел на обочину и перекрыл заезд на АЗС. На место ДТП прибыли спасатели, которые ликвидировали последствия произошедшего.

Место аварии

В связи с произошедшим патрульные полицейские обращаются к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осмотрительными.

"Будьте внимательны за рулем, следите за изменением в дорожной обстановке и неукоснительно соблюдайте ПДД", — говорится в сообщении.

На месте аварии работали правоохранители. Причины и обстоятельства ДТП предстоит установить следствию. По данному факту будет проведено расследование.

Авария произошла на улице Елены Телиги

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве на мосту Патона произошло серьезное ДТП: есть пострадавший (видео). По предварительным данным, водитель полугрузового автомобиля выехала на встречную полосу движения и из-за этого "ГАЗель", которая двигалась рядом, отлетела в металлический отбойник. В результате произошедшего водитель "ГАЗели" получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.