Серьезное ДТП в Киеве: легковушка на полной скорости влетела в киоск (видео)

Водитель не справился с управлением

В Деснянском районе Киева произошла масштабная авария при участии легкового автомобиля Mazda. В результате неудачного маневра водитель слетел с проезжей части и на полной скорости врезался в торговый киоск.

Автомобиль получил значительные механические повреждения, однако из людей, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Так, на улице Рональда Рейгана водитель легкового автомобиля Mazda не справился с управлением во время поворота налево, слетел с автодороги и протаранил киоск.

Авария произошла на улице Рональда Рейгана

По счастливой случайности в аварии никто из людей не пострадал. На месте ДТП работали правоохранители, которые выяснили, что водитель иномарки не имел при себе страхового полиса.

На мужчину составили сразу несколько админпротоколов. Его дальнейшую судьбу решит суд.

В связи с произошедшим патрульные полицейские обращаются к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осмотрительными.

"Будьте внимательны за рулем, следите за изменением в дорожной обстановке и неукоснительно соблюдайте ПДД", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшим: водитель грузовика протаранил столб (фото). Так, на улице Елены Телиги водитель грузовика SCANIA не справился с управлением, слетел с проезжей части и на полной скорости врезался в бетонную электроопору.

В результате аварии автомобиль буквально "сложился" пополам. Грузовик вылетел на обочину и перекрыл заезд на АЗС. На место ДТП прибыли спасатели, которые ликвидировали последствия произошедшего.