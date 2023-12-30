Под Киевом подросток подорвал гранату в подъезде многоэтажки: есть раненые (фото)

Злоумышленник был оперативно задержан

Поздним вечером в пятницу, 29 декабря, в города Обухов Киевской области в подъезде жилого многоэтажного дома прозвучал мощный взрыв. Испуганные местные жители вызвали на место происшествия правоохранителей, которым удалось установить подробности инцидента.

Как оказалось, ссора между знакомыми закончилась подрывом боевой гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.

Так, в Обухове, во время конфликта, в подъезде многоэтажки 15-летний подросток достал из кармана гранату и привел ее в действие. В результате произошедшего несовершеннолетний правонарушитель и еще один 16-летний подросток получили травмы различной степени тяжести. В подъезде многоэтажки также остались следы от подрыва гранаты.

След от подрыва гранаты

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подрывника. Как оказалось, гранату в подъезде жилого дома привел в действие местный житель, которому исполнилось всего лишь 15 лет.

Установлено, что у парня произошел онфликт с группой лиц и он решил бросить в их сторону гранату. В результате произошедшего несовершеннолетний правонарушитель и еще один 16-летний подросток получили травмы различной степени тяжести.

След от подрыва гранаты

Несовершеннолетний злоумышленник оперативно был задержан. На месте происшествия работали специалисты, которые изъяли остатки корпуса гранаты и направили их на экспертизу.

Малолетний злоумышленник был задержан

По данному факту было возбуждено уголовное производство по статье "Хулиганство". Следователи начали досудебное расследование и начали устанавливать обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел на территории города Обухов

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что киевлянин собирался подорвать себя гранатой: стала известна причина (фото). Известно, что инцидент произошел в переулке Электриков. Прибывшие на место правоохранители установили, что 52-летний мужчина угрожает подорвать себя гранатой. Причиной такого поведения стала ссора с супругой и проблемы в семейной жизни. Стоит отметить, что мужчина действительно держал в руках боевую гранату Ф-1 с выдернутой чекой и вел себя агрессивно.