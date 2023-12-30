Під Києвом підліток підірвав гранату у під’їзді багатоповерхівки: є поранені (фото)

Зловмисника оперативно затримали

Пізно ввечері в п’ятницю, 29 грудня, Обухові Київської області у під’їзді житлового багатоповерхового будинку пролунав потужний вибух. Налякані місцеві жителі викликали на місце події правоохоронців, яким вдалося встановити подробиці інциденту.

Як виявилось, сварка між знайомими закінчилася підривом бойової гранати. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області.

Так, в Обухові, під час конфлікту, у під’їзді багатоповерхівки 15-річний підліток дістав із кишені гранату та привів її в дію. Внаслідок події неповнолітній правопорушник і ще один 16-річний підліток, отримали травми різного ступеня тяжкості. У під’їзді багатоповерхівки також лишилися сліди від підриву гранати.

Слід від підриву гранати

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося встановити особу підривника.

Як виявилось, гранату в під’їзді житлового будинку привів у дію місцевий житель, якому виповнилося лише 15 років. Правоохоронці встановили, що у хлопця стався конфлікт із групою осіб і він вирішив кинути в їхній бік гранату.

Слід від підриву гранати

Неповнолітнього зловмисника оперативно затримали. На місці події працювали фахівці, які вилучили залишки корпусу гранати та направили їх на експертизу.

Малолітнього зловмисника було затримано

За цим фактом було порушено кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Слідчі розпочали досудове розслідування та почали встановлювати обставини події.

Інцидент стався на території міста Обухів

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що киянин збирався підірвати себе гранатою : стала відома причина (фото). Відомо, що інцидент стався у провулку Електриків. Правоохоронці, які прибули на місце, встановили, що 52-річний чоловік погрожує підірвати себе гранатою. Причиною такої поведінки стала сварка з дружиною та проблеми у сімейному житті. Варто зазначити, що чоловік справді тримав у руках бойову гранату Ф-1 з висмикнутою чекою і поводився агресивно.