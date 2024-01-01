Не храните до мая: куда в Киеве сдать елку на утилизацию (адреса)

Подарите деревьям "вторую жизнь"

Если на новогодние праздники вы покупали живую елку, то после окончания всех мероприятий у вас однозначно возникнет вопрос о том, что же с ней делать дальше. Лучшим вариантом является решение сдать елку на утилизацию.

С 4 января и до конца месяца в Киеве будет работать 44 пункта приема новогодних деревьев — по несколько в каждом районе столицы. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Прокопив.

Все собранные елки и сосны пойдут на экологическую утилизацию для дальнейшего использования в зеленом хозяйстве.

"После новогодний праздников призываем всех, кто устанавливал дома живую елку, сдать ее на экологическую утилизацию. Для удобства киевлян в этом году принято решение увеличить количество пунктов приема хвойных до 44. Такие пункты будут располагаться в парках и скверах столицы, а также традиционно — на территории наших коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств", — отметил Прокопив.

Кроме этого, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный рассказал о том, что отдавая деревья на экологическую утилизацию, киевляне могут обеспечить им "вторую жизнь" и помочь окружающей среде.

"Из пунктов сбора елки и сосны попадают на экологическую утилизацию. Там их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года", — отметил Александр Возный.

В этом году сдать елку на утилизацию можно по следующим адресам:

Также сдать елку на утилизацию можно в лесничествах:

Броварское лесничество (квартал № 72, пн-пт 08:00-17:00),

Белодобровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00),

Днепровское лесничество, квартал № 58 (Броварской просп, 2-А, пн-пт 08:00-17:00),

Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество", пн-пт 08:00-17:00),

Дарницкое лесничество, лесной квартал № 37 (23-й км Бориспольского шоссе, пн-пт 08:00-17: 00),

Межигорское лесничество (квартал № 78, пн-пт 09:00-16:00),

Киевское лесничество (квартал № 105, пн-пт 09:00-16:00),

Святошинское лесничество (квартал № 117, пн-пт 09:00-16:00),

Пуща-Водицкое лесничество (квартал № 111, пн-пт 09:00-16:00),

Конча-Заспа (ул. Конча-Заспинская, 11-Б, пн-пт 08:00-17:00).

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