Не зберігайте до травня: куди в Києві здати ялинку на утилізацію (адреси)

Подаруйте деревам "друге життя"

Якщо на новорічні свята ви купували живу ялинку, то після закінчення всіх заходів у вас однозначно виникне питання про те, що з нею робити далі. Найкращим варіантом є рішення здати ялинку на утилізацію.

Так, з 4 січня і до кінця місяця у Києві працюватиме 44 пункти прийому новорічних дерев — по кілька у кожному районі столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Усі зібрані ялинки та сосни підуть на екологічну утилізацію для подальшого використання у зеленому господарстві.

"Після новорічний свят закликаємо всіх, хто встановлював вдома живу ялинку, здати її на екологічну утилізацію. Для зручності киян цього року прийнято рішення збільшити кількість пунктів прийому хвойних до 44. Такі пункти розташовуватимуться в парках і скверах столиці, а також традиційно – на території наших комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств", — зазначив Прокопів.

Крім цього, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний розповів про те, що віддаючи дерева на екологічну утилізацію, кияни можуть забезпечити їм "друге життя" і допомогти навколишньому середовищу.

"Із пунктів збору ялинки та сосни потрапляють на екологічну утилізацію. Там їх подрібнюють на щепу і потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це робиться для збереження вологи влітку і захисту від перемерзання коренів рослин у холодну пору року", – зазначив Олександр Возний.

Цього року здати ялинку на утилізацію можна за такими адресами:

Також здати ялинку на утилізацію можна в лісництвах:

Броварське лісництво (квартал № 72, пн-пт 08:00-17:00),

Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 08:00-17:00),

Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський просп., 2-А, пн-пт 08:00-17:00),

Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції "Лісництво", пн-пт 08:00-17:00),

Дарницьке лісництво, лісовий квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 08:00-17:00),

Межигірське лісництво (квартал № 78, пн-пт 09:00-16:00),

Київське лісництво (квартал № 105, пн-пт 09:00-16:00),

Святошинське лісництво (квартал № 117, пн-пт 09:00-16:00),

Пуща-Водицьке лісництво (квартал № 111, пн-пт 09:00-16:00),

Конча-Заспа (вул. Конча-Заспинська, 11-Б, пн-пт 08:00-17:00).

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