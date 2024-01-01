У поліції розповіли, скільки п’яних водіїв затримали у Києві у новорічну ніч
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На зловмисників чекає судовий розгляд
У Києві у новорічну ніч співробітникам патрульної поліції вдалося виявити 15 водіїв, які сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Незважаючи на це, правоохоронці зазначили, що загалом ситуація в столиці була спокійною і ніч пройшла без надзвичайних подій.
На щастя обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Києва.
Так, у ніч із 31 грудня на 1 січня патрульним поліцейським вдалося затримати 15 водіїв, які сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння.
За минулу нічну зміну патрульні:
- опрацювали понад 500 завдань;
- винесли 66 постанов за порушення ПДР;
- склали 15 протоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння;
- склали 30 адмінматеріалів за порушення громадського порядку.
За новорічну ніч повідомлень про ДТП патрульні не отримували, а два виклики про використання піротехнічних засобів в межах столиці — не підтвердилися.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в військові дали вичерпну відповідь щодо повісток на нових блокпостах Києва. Про це повідомив комендант Київщини підполковник Руслан Олійник.
Він зазначив, що блокпости є "стабільно діючим засобом" пошуку неблагонадійних осіб, до яких входять ті, що ухиляються від мобілізації.