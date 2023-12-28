У Києві активізувалися домушники? Поліція зловила не всіх зухвалих крадіїв — що робити містянам

Напередодні у столиці затримали ще одну групу небезпечних серійників, проте вони ще можуть вийти на свободу

Останні кілька місяців у Києві стало більше квартирних крадіжок. Зокрема, про черговий епізод на вулиці Шовковичній на Печерську (неподалік Банкової та Урядового кварталу) повідомили читачі "Телеграфу".

Як стверджують місцеві жителі, нібито на цій вулиці за останній тиждень — це ледь не 10-й випадок незаконного проникнення та викрадення цінного майна. Є повідомлення про квартирні крадіжки в інших локаціях у центрі столиці. По одному з викликів на місце пригоди на Шовковичну днями приїжджала поліція охорони, щоб з'ясувати обставини та провести оперативно-пошукові заходи.

Сплеск криміналу чи сезонний/суспільний фактор?

Втім, як повідомили "Телеграфу" в поліції Києва, наразі про якийсь аномальний сплеск квартирних крадіжок у місті та якесь "тотальне мародерство" статків містян взагалі не йдеться. Більше того, правоохоронці досить успішно протидіють цьому різновиду злочинності. Але все ж, містянам радять не втрачати пильності та дбати про безпеку своїх осель і майна.

Як повідомлялось раніше, напередодні правоохоронці затримали групу квартирних крадіїв-"серійників". Правопорушники – 42-річний киянин та 28-річний мешканець Київської області. Наразі слідчі мають інформацію про причетність затриманих щонайменше до шести фактів крадіжок із квартир киян.

За словами начальника столичного главку поліції, полковника Дмитра Шумейка, ці фігуранти заздалегідь ретельно готувалися до вчинення кримінального правопорушення і вели тривале спостереження за квартирами потерпілих.

"Ми провели комплекс слідчих і розшукових заходів, у ході яких задокументували злочинну діяльність чоловіків. Відомо про шість фактів квартирних крадіжок, скоєних у Києві, до яких причетні затримані. За результатами санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили магнітні ключі, відмички, відеокамери, мобільні телефони, ноутбуки, гроші у національній та іноземній валюті, а також ювелірні вироби", — уточнив офіцер.

Поліцейські затримали підозрюваних у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий Дніпровського управління поліції повідомив фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. А суд вже обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, але з правом внесення застави. Санкція ж статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років.

Крім того, як повідомляють в поліції Києва, 14 грудня силовики впіймали квартирного крадія на Дарниці. Фігурант — 37-річний киянин — вночі за допомогою відмичок проник у помешкання і поцупив майно, документи та гроші власниці.

22 листопада поліція затримала крадія на Солом'янці. 34-річний містянин підозрюється одразу в декількох епізодах, а скарги правоохоронцям на квартирні крадіжки до того надходили протягом декількох місяців.

Перед тим, 20 листопада, в Деснянському районі затримали неодноразово судимого містянина, який обікрав квартиру на Лісовому масиві.

Як захистити житло від крадіїв

Правоохоронці радять, по-перше, встановити надійні двері та замки (декілька різноформатних). Ідеальний варіант — змінювати замки кожні три роки. За цей час серцевина замка зношується і квартирному злодію легше відімкнути двері.

По-друге, можна обрати прийнятний вид сигналізації (тим більше, в районі Урядового кварталу, як правило, живуть небідні громадяни). Сигналізація може реагувати на відкриття або розбиття вікна, а сучасні охоронні системи, наприклад, спрацьовують навіть якщо в квартиру залітають комахи.

До того ж сигналізація відлякує злодіїв або зменшує час їхнього перебування у квартирі в разі проникнення. Трапляються випадки, коли зловмисники, побачивши ззовні дверей проводку та лампу сигналізації, передумують входити в такі помешкання. Адже наряд зазвичай прибуває на місце за 3–4 хвилини після спрацювання тривожного сигналу, а то й швидше.

По-третє, врятувати майно додатково допоможе хитрість господарів. Уявіть, встановлена сигналізація, а злодій ризикує витратити на нишпорення вашою квартирою хоча б хвилинку до приїзду поліції чи охоронної фірми. Якщо гроші та золото сховані в несподіваних для шаблонного мислення крадія місцях, то він не гаятиме час на пошуки і покине домівку без "улову".

Невеликі цінні речі можна зберігати в сейфах, бо громіздкі залізні тайники крадії із собою не забиратимуть, як і велику побутову техніку.

По-четверте, в приватних будинках і на перших поверхах багатоповерхівок не стануть зайвими захисні грати на вікнах. Також для надійності можна встановити тривожну кнопку та камери відеоспостереження.

По-п'яте, не зайвим буде подумати про те, щоб завести собаку бійцівських чи службових порід (ротвейлера, пітбуля, вівчарку тощо). Такі дресовані домашні тварини вже одним своїм виглядом можуть настрахати небажаних гостей і гавкотом привернути увагу сусідів.

По-шосте, час від часу слід застосовувати різні побутові лайфхаки, коли вдома нікого нема, — вмикати світло в коридорі/кімнатах, залишати увімкненим радіо чи ТВ, давати ключі сусідам та просити їх періодично перевіряти квартиру, облаштовувати під'їзди кодовими замками тощо.

Звісно, жоден із згаданих способів не дає 100-відсоткової гарантії, що злодії оминуть вашу домівку. Мета домушника — легка нажива. Якщо на його шляху стоятиме лише нескладний замок, то очевидно він його відкриє.

Та коли йому заважатимуть обікрасти квартиру і якісні двері, і складні замки, і ґрати на вікнах, і сигналізація з радіотрансляцією, то шанси вберегти своє майно підвищуються.

Якщо ж ви раптом стали очевидцем квартирної крадіжки — не зволікайте і швидко набирайте "102". У жодному разі не заходьте у пограбовану квартиру/будинок та не чіпайте нічого руками, інакше всі необхідні докази будуть "змазані" вашими відбитками.

Як повідомлялось, недавно в Деснянському районі Києва зловмисник простежив за хлопчиком, зайшов за ним у під’їзд і, погрожуючи ножем, забрав у дитини мобільний. Злочинця вдалося затримати по гарячих слідах.

Також "Телеграф" писав, як на Волині дівчина вкрала 8 кілограмів сала і тепер вирушить до в’язниці.