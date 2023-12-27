Арсенал відмичок, магнітні ключі та камери: у Києві затримали професійних домушників (фото)

Зловмисники діяли професійно і за кожною потенційною жертвою влаштовували тривале спостереження

У столиці було затримано квартирних злодіїв, які ретельно готувалися до скоєння кожного свого злочину. За даними правоохоронців, домушники причетні щонайменше до шести фактів крадіжок із квартир киян.

Так, зловмисників було затримано, а за адресами їхнього проживання силовики провели санкціоновані обшуки. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Зазначається, що злодії кожного разу вели тривале спостереження за квартирами потерпілих і ретельно готувалися до скоєння злочинів. Серійними домушниками виявились 42-річний киянин та 28-річний мешканець Київської області.

Фото з місця затримання та проведення обшуків

Під час обшуків у них вдома було виявлено ювелірні вироби, великі суми грошей, телефони, ноутбуки, камери відеоспостереження, а також відмички та магнітні ключі. Усі речові докази було вилучено та направлено на експертизу.

Фігурантам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України: "Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану".

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років.

Фото з місця затримання

Раніше "Телеграф " повідомляв про те, що на Київщині чоловік вкрав у свого боса гроші та поїхав на його Audi. У Бучанське управління поліції Київської області звернувся бізнесмен із заявою про те, що у нього з дому зникла велика сума грошей та його автомобіль марки Audi.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 37-річний працівник підприємства, яке належить бізнесменові. Як виявилося, чоловік проживав на території домоволодіння заявника та був його співробітником.