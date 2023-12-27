Арсенал отмычек, магнитные ключи и камеры: в Киеве задержали профессиональных домушников (фото)

Злоумышленники действовали профессионально и за каждой потенциальной жертвой устраивали длительную слежку

В столице были задержаны квартирные воры, которые тщательно готовились к совершению каждого преступления. По данным правоохранителей, домушники причастны по меньшей мере к шести фактам краж из квартир киевлян.

Так, злоумышленники были задержаны, а по местам их жительства силовики провели санкционированные обыски. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Отмечается, что воры каждый раз вели длительное наблюдение за квартирами потерпевших и тщательно готовились к совершению преступлений. Серийными домушниками оказались 42-летний киевлянин и 28-летний житель Киевской области.

Фото с места задержания и проведения обысков

Во время обысков у них дома были обнаружены ювелирные издели, крупные суммы денег, телефоны, ноутбуки, камеры видеонаблюдения, а также отмычки и магнитные ключи. Все вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу.

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 185 УК Украины: "Кража, совершенная в особо крупных размерах в условиях военного положения".

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Задержанным по данной статье грозит до восьми лет тюрьмы.

Фото с места задержания

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Киевщине мужчина украл у своего босса деньги и уехал на его Audi. В Бучанское управление полиции Киевской области обратился бизнесмен с заявлением о том ,что у него из дома пропала крупная сумма денег и его автомобиль марки Audi.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к краже причастен 37-летний работник предприятия, которое принадлежит бизнесмену. Как оказалось, мужчина проживал на территории домовладения заявителя и был его сотрудником.