На Киевщине мужчина украл у своего босса деньги и уехал на его Audi
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На данный момент преступник находится в СИЗО
У бизнесмена из Ирпеня похитили крупную сумму денег и угнали его автомобиль Audi. Как оказалось, кражу совершил его сотрудник, который проживал на территориии дома своего работодателя.
Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области. Злоумышленнику грозит наказние в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Известно, что в Бучанское управление полиции Киевской области обратился бизнесмен с заявлением о том ,что у него из дома пропала крупная сумма денег и его автомобиль марки Audi.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к краже причастен 37-летний работник предприятия, которое принадлежит бизнесмену. Как оказалось, мужчина проживал на территории домовладения заявителя и был его сотрудником.
Злоумышленника задержали по горячим следам. На данный момент 37-летний житель Полтавщины находится в изоляторе временного содержания. За содеянное злоумышленнику грозит наказние в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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