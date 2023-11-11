На Киевщине мужчина украл у своего босса деньги и уехал на его Audi

На данный момент преступник находится в СИЗО

У бизнесмена из Ирпеня похитили крупную сумму денег и угнали его автомобиль Audi. Как оказалось, кражу совершил его сотрудник, который проживал на территориии дома своего работодателя.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области. Злоумышленнику грозит наказние в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Известно, что в Бучанское управление полиции Киевской области обратился бизнесмен с заявлением о том ,что у него из дома пропала крупная сумма денег и его автомобиль марки Audi.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к краже причастен 37-летний работник предприятия, которое принадлежит бизнесмену. Как оказалось, мужчина проживал на территории домовладения заявителя и был его сотрудником.

Злоумышленника задержали по горячим следам. На данный момент 37-летний житель Полтавщины находится в изоляторе временного содержания. За содеянное злоумышленнику грозит наказние в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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