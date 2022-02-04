Лидер банды и возможный киллер для помощника нардепа: на кого якобы хотят "повесить" покушение на Шефира

Человек, который уже 3 года сидит по подозрению в создании банды, должен стать подозреваемым в покушении на Сергея Шефира

Состоявшееся 22 сентября 2021 года покушение на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира продолжает оставаться нераскрытым.

Однако, по словам киевского адвоката Анны Литвин, это убийство хотят "повесить" на ее подзащитного Вадима Тарана, который проходит подозреваемым в покушении на убийство в Херсоне в 2018 году. Последнее юрист также считает недоказанным.

"Телеграф" разбирался, кого же хотят сделать "крайним" в истории с покушением на Сергея Шефира.

На Сергея Шефира покушался Вадим Таран?

3 февраля на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" руководитель адвокатского бюро "Анна Литвин и партнеры" Анна Литвин заявила, что в отношении ее подзащитного ведутся следственные действия, которые она расценивает как попытку сделать его "виновником" покушения на Сергея Шефира.

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"10.10 2018 года в Херсоне была перестрелка. В настоящее время по ней обвиняется Таран Вадим Петрович. И они (следствие) решили отработать эту версию (возможной причастности этого человека к покушению на Шефира – Ред.)", — заявила Анна Литвин.

Как утверждает адвокат, с декабря в ходе следствия были проведены 80 обысков у разных семей, а из материалов, которые ей открыты, Литвин уверена, что следствие "уже определилось с виновником этого покушения".

"Остается открытым один вопрос: какого качества эти обыски и у кого именно они проводились. Они проводились у обычных граждан, которые имели, по версии следствия, какое-то отношение к Вадиму Тарану — подозреваемому в совершении нападения на человека в 2018 году", — заявила управляющий партнер ОА "Кравченко, Гончар и партнеры" Татьяна Кравченко.

Кто такой Вадим Таран

В публичной плоскости информация о Вадиме Таране фактически отсутствует, не считая заявления его защитника Анны Литвин.

Тем не менее, "Телеграф" нашел в аналитическо-правовой системе "Закон онлайн" упоминание о судебном деле №663/3623/19, одним из подозреваемых в котором проходит некий Таран Вадим Петрович.

Вадим Таран проходит подозреваемым в деле об убийстве

Согласно материалам дела и уголовного производства группа из 3 человек занималась преступлениями, которые следствие расценило как нарушение статей УК Украины:

255 "Создание преступной организации";

28 "Совершение преступлений группой лиц";

206-2 "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации";

185 "Кража";

205-1 "Подделка документов";

361 "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

То есть фактически речь идет о группе лиц, занимающихся некими экономическими преступлениями, возможно даже киберпреступлениями.

Из общего ряда выбивается некий уроженец села Вировка Конотопского района Сумской области, которому следствие инкриминирует также статьи УК Украины № 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и 115 "Умышленное убийство".

Можно предположить, что именно он и является тем самым Вадимом Петровичем Тараном, о котором адвокат Анна Литвин говорит как о подозреваемом в перестрелке в Херсоне в октябре 2018 года, и тем, кого хотят "назначить" стрелком в покушении на Сергея Шефира.

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Несостоявшийся убийца агробизнесмена, помощника экс-нардепа от БЮТ

Но что за перестрелка случилась 10 октября 2018 года в Херсоне, о которой говорит адвокат Анна Литвин?

Очевидно, речь идет о расстреле легкового авто на трассе Херсон-Феодосия-Керчь, в ходе которого были ранены два человека, о чем тогда сообщал сайт Нацполиции Херсонской области.

Как выяснилось на следующий день, пострадавшими оказался Андрей Федоренко, помощник народного депутата Украины 8 созыва от "Батькивщины" Юрия Одарченко.

"Вчера (10 октября) вечером неизвестные расстреляли авто владельца фирм "ПСП "Ушба" и ООО "Славута-Юг", моего помощника на общественных началах Андрея Федоренко. Сейчас он с ранениями находится в больнице. Андрея Васильевича знают на Херсонщине как активного борца против рейдерства", — сообщил политик.

Андрей Федоренко является известным в Херсонской области агробизнесменом, который является учредителем около 10 коммерческих структур, работающих в сфере АПК.

В покушении он подозревал рейдеров из оккупированного Крыма.

Уже 28 ноября 2018 года тогдашний замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о задержании всей цепочки лиц, участвовавших в совершении преступления, от заказчика — до стрелка.

Покушения не было, а пострадавший ранил себя сам

С подобной трактовкой роли Вадима Тарана его защита категорически не согласна и настаивает, что статью 115 подзащитному инкриминируют необоснованно, так как показания потерпевших противоречивы, а один из них якобы заявил на досудебном следствии, что "сам нанес себе огнестрельную рану в бедро".

Адвокат Тарана считает его невиновным

Очевидно, речь шла о ранении охранника бизнесмена Андрея Федоренко.

Впрочем, судья с аргументами защиты не согласилась и оставила всех трех подозреваемых под стражей до 27 марта.

Напомним, что ранее в партии "Европейская солидарность" заявляли, что под видом расследования покушения на Сергея Шефира проводят обыски у членов партии в Ивано-Франковской области.

Стоит также подчеркнуть, что накануне информацией о планах правоохранителей в расследовании дела Шефира поделился бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Впрочем, рядовые украинцы допустили, что таким инфоповодом, если он окажется правдой, власть попытается сбить негатив от последних скандалов. Например, речь о публикации видео с нардепом Александром Трухиным на месте аварии на Бориспольской трассе.