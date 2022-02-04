Лідер банди та можливий кілер для помічника нардепа: на кого нібито хочуть "повісити" замах на Шефіра

Людина, яка вже 3 роки сидить за підозрою у створенні банди, має стати підозрюваною у замаху на Сергія Шефіра

Замах на помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра, що відбувся 22 вересня 2021 року, продовжує залишатися нерозкритим.

Проте, за словами київського адвоката Ганни Литвин, це вбивство хочуть "повісити" на її підзахисного Вадима Тарана, який проходить підозрюваним у замаху на вбивство у Херсоні у 2018 році. Останній юрист також вважає недоведеним.

"Телеграф" розбирався, кого ж хочуть зробити "крайнім" в історії із замахом на Сергія Шефіра.

На Сергія Шефіра вчинив замах Вадим Таран?

3 лютого на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" керівник адвокатського бюро "Ганна Литвин та партнери" Ганна Литвин заявила: щодо її підзахисного ведуться слідчі дії, які вона розцінює як спробу зробити його "винуватцем" замаху на Сергія Шефіра.

"10.10 2018 року в Херсоні була перестрілка. Наразі за нею звинувачується Таран Вадим Петрович. І вони (слідство) вирішили відпрацювати цю версію (можливу причетність цієї людини до замаху на Шефіра – ред.)", — заявила Ганна Литвин.

Як стверджує адвокат, з грудня під час слідства було проведено 80 обшуків у різних сімей, а з матеріалів, які їй відкриті, Литвин упевнена, що слідство "вже визначилося із винуватцем цього замаху".

"Залишається відкритим одне питання: якої якості ці обшуки і в кого саме вони проводилися. Вони проводилися у звичайних громадян, які мали, за версією слідства, якесь відношення до Вадима Тарана — підозрюваного у скоєнні нападу на людину 2018 року", — заявила керуючий партнер ОА "Кравченко, Гончар та партнери" Тетяна Кравченко.

Хто такий Вадим Таран

У публічній площині інформація про Вадима Таран фактично відсутня, крім заяви його захисника Ганни Литвин.

Тим не менш, "Телеграф" знайшов в аналітично-правовій системі "Закон онлайн" згадку про судову справу №663/3623/19, одним із підозрюваних у якій проходить якийсь Таран Вадим Петрович.

Вадим Таран проходить підозрюваним у справі про вбивство

Відповідно до матеріалів справи та кримінального провадження група з 3 осіб займалася злочинами, які слідство розцінило як порушення статей КК України:

255 "Створення злочинної організації";

28 "Здійснення злочинів групою осіб";

206-2 "Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації";

185 "Крадіжка";

205-1 "Підробка документів";

361 "Несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку".

Тобто фактично йдеться про групу осіб, яка займалася деякими економічними злочинами, можливо навіть кіберзлочинами.

Із загального ряду вибивається уродженець села Вірівка Конотопського району Сумської області, якому слідство інкримінує також статті КК України № 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" та 115 "Умисне вбивство".

Можна припустити, що саме він і є тим самим Вадимом Петровичем Тараном, про якого адвокат Ганна Литвин говорить як про підозрюваного у перестрілці у Херсоні у жовтні 2018 року, і тим, кого хочуть "призначити" стрільцем у замаху на Сергія Шефіра.

Замах на вбивство агробізнесмена, помічника екс-нардепа від БЮТ

Але що за перестрілка сталася 10 жовтня 2018 року у Херсоні, про яку каже адвокат Ганна Литвин?

Очевидно, йдеться про розстріл легкового авто на трасі Херсон-Феодосія-Керч, під час якого було поранено двох людей, про що тоді повідомляв сайт Нацполіції Херсонської області.

Як з’ясувалося наступного дня, постраждалими виявився Андрій Федоренко, помічник народного депутата України 8 скликання від "Батьківщини" Юрія Одарченка.

"Вчора (10 жовтня) увечері невідомі розстріляли авто власника фірм "ПСП "Ушба" та ТОВ "Славута-Юг", мого помічника на громадських засадах Андрія Федоренка. Зараз він із пораненнями перебуває у лікарні. Андрія Васильовича знають на Херсонщині як активного борця проти рейдерства", — повідомив політик.

Андрій Федоренко є відомим на Херсонщині агробізнесменом, який є засновником близько 10 комерційних структур, що працюють у сфері АПК.

У замаху він підозрював рейдерів із окупованого Криму.

Вже 28 листопада 2018 року тодішній заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін повідомив про затримання всього ланцюжка осіб, які брали участь у скоєнні злочину, від замовника до стрільця.

Замаху не було, а потерпілий поранив себе сам

З подібним трактуванням ролі Вадима Тарана його захист категорично не згоден і наполягає, що статтю 115 підзахисному інкримінують необґрунтовано, оскільки показання потерпілих суперечливі, а один із них нібито заявив на досудовому слідстві, що "сам завдав собі вогнепальної рани в стегно".

Адвокат Тарана вважає його невинним

Очевидно, йшлося про поранення охоронця бізнесмена Андрія Федоренка.

Втім, суддя з аргументами захисту не погодилася та залишила всіх трьох підозрюваних під вартою до 27 березня.

Нагадаємо, що раніше у партії "Європейська солідарність" заявляли, що під виглядом розслідування замаху на Сергія Шефіра проводять обшуки у членів партії в Івано-Франківській області.

Варто також наголосити, що напередодні інформацією про плани правоохоронців у розслідуванні справи Шефіра поділився колишній народний депутат Ігор Мосійчук. Втім, пересічні українці припустили, що такою інфопричиною, якщо вона виявиться правдою, влада намагатиметься збити негатив від останніх скандалів. Наприклад, про публікацію відео з нардепом Олександром Трухіним на місці аварії на Бориспільській трасі.