Виконавців замаху на Сергія Шефіра шукають серед опозиції? Що кажуть у МВС

У МВС шукають учасників замаху на Сергія Шефіра, де саме не кажуть

Поблизу села Лісники під Києвом 22 вересня стався замах на Сергія Шефіра, помічника президента України Володимира Зеленського. Тоді в ході замаху було поранено водія потенційної жертви Олександра Іванька, який отримав 3 кулі в ноги.

Контрабандні кулі з Угорщини

У той же день у Національній поліції озвучили основні версії того, що сталося, а користувачі соцмереж навіть запідозрили інсценування, оскільки трапилося все напередодні голосування за так званий закон про деолігархізацію.

Як повідомив невдовзі голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, обстріл провадився з використанням куль калібру 7,62 на 39 мм, які були завезені з Угорщини.

… шукали у членів партії ЄС

Слідом за цим у слідстві замаху настала пауза, що тривала майже 2 місяці, поки на сторінці опозиційної партії «Європейська солідарність» у соцмережі Facebook не заявили про політичне переслідування.

За версією партії, 24 листопада у будинку депутата Івано-Франківської обласної ради Сергія Волошина проходив обшук, нібито використовуючи документи, згідно з якими обшук проходив у рамках розслідування замаху на Сергія Шефіра.

Нардеп від «ЄС» Микола Княжицький заявив, що подібні обшуки проводять у багатьох представників опозиції під виглядом розслідування замаху на Сергія Шефіра.

У МВС відмовчуються

Напередодні «Телеграф» направив до МВС запит на отримання інформації про розслідування замаху на першого помічника президента. У відомстві повідомили, що слідство у цій справі йде за ознаками статті 115 КК України «Умисне вбивство».

У МВС кажуть, що шукають

Як підкреслили у відповіді, наразі у справі ведуться всі необхідні оперативно-слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх причетних до цього злочину.

Але подробиць сказати не можуть

Однак, що саме це за дії, у МВС так і не відповіли, пославшись на статтю 387 КПК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за розголошення даних досудового слідства.

Також Сергій Шефір фігурує як співзасновник офшорної компанії, якою президент Володимир Зеленський володів до перемоги на президентських виборах, що стало відомо завдяки скандалу у жовтні, який отримав назву «Досьє Пандори».