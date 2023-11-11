На Київщині чоловік вкрав у свого боса гроші та поїхав на його Audi

Наразі злочинець перебуває у СІЗО

У бізнесмена з Ірпеня викрали велику суму грошей та його автомобіль Audi. Як виявилося, крадіжку скоїв його співробітник, який мешкав на території будинку свого роботодавця.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Відомо, що до Бучанського управління поліції Київської області звернувся бізнесмен із заявою про те, що у нього з дому зникла велика сума грошей та його автомобіль марки Audi.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 37-річний працівник підприємства, яке належить бізнесмену. Як виявилося, чоловік проживав на території домоволодіння заявника та був його співробітником.

Зловмисника оперативно розшукали та затримали. Наразі 37-річний мешканець Полтавщини перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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