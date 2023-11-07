Замах на помічника Зеленського: "Телеграф" з'ясував нові подробиці гучної справи

Кримінальне провадження ще не передавали до суду, його ведуть вісім прокурорів

У справі про резонансний замах на вбивство першого помічника президента України Сергія Шефіра навіть через два роки після події досі не вдалося знайти підозрюваних. Про це на запит "Телеграфу" повідомили в Офісі генерального прокурора (ОГП).

— Головне слідче управління Національної поліції України розслідує кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство Ш. (Шефіра. — Авт.) та його водія за частиною 2 статті 15 і пункту 1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу. Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів ОГП, яка складається з восьми осіб. Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення на цей час нікому не оголошено, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, — проінформували в Офісі генпрокурора.

Також в ОГП додали, що більш детальна інформація стосовно цієї справи містить таємницю досудового розслідування, "яка охороняється спеціальним законом" та має обмежений доступ.

Отже, виходячи з відповіді прокуратури, справа "зависла" на стадії розслідування — її не закрили, але й не направили до суду.

Примітно, що через два роки після інциденту ОГП досі тримає деякі матеріали справи в режимі секретності й пояснює це наступним чином: "Розголошення інформації з обмеженим доступом у кримінальному провадженні може спричинити істотну шкоду шляхом розголошення таємниці досудового розслідування, що загрожує інтересам держави у виді забезпечення правосуддя та підтримання правопорядку, а також охоронюваним законом правам громадян, чиї права обмежуються у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності".

— Зазначені обставини свідчать, що шкода від оприлюднення запитуваної інформації (про замах на Шефіра. — Авт.) переважає суспільний інтерес в її отриманні, — аргументували в ОГП.

Відтак, така підвищена секретність виглядає дещо дивною та до кінця не зрозуміло, яким саме інтересам держави може зашкодити правда про замах на першого помічника Зеленського.

Нагадаємо, вранці 22 вересня 2021 року під Києвом (на дорозі між селами Круглик і Ходосівка) невідомі обстріляли з автоматичної зброї рідкісного "цивільного" калібру 7,62х39 автомобіль Audi A8 Сергія Шефіра. Він відбувся шоком, але його водій отримав три кульові поранення. Чоловіка було госпіталізовано та прооперовано в лікарні "Феофанія". Загалом у автомобіль влучило понад 10 куль. Попередньо правоохоронці кваліфікували інцидент як "замах на вбивство двох і більше осіб" (ст. 115 ККУ).

Того ж дня Нацполіція озвучила основні версії того, що сталося, а користувачі соцмереж навіть запідозрили інсценування, оскільки трапилося все напередодні голосування за так званий закон про деолігархізацію.

Також "Телеграф" писав, що слідом за цими подіями у розслідуванні замаху настала пауза, що тривала майже два місяці, поки в опозиційній партії "Європейська солідарність" не заявили про політичне переслідування.

24 листопада 2021 року у будинку депутата Івано-Франківської обласної ради Сергія Волошина проходив обшук і, за версією політсили, правоохоронці начебто прикривалися документами, згідно з якими обшук провели у рамках розслідування замаху на Шефіра.