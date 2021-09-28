"Боягузливий "привіт" з 90-х": у Зеленського розповіли, хто міг обстріляти авто Шефіра

Єрмак вважає, що стріляли не тільки в Сергія Шефіра та його водія Олександра

В Офісі президента розповіли, хто може стояти за замахом на життя першого помічника глави держави Сергія Шефіра, що стався 22 вересня під Києвом.

Своїми припущеннями поділився керівник ОП Андрій Єрмак.

Він переконаний, що Шефіра "замовили" сили, які виступають проти реформ команди Зеленського, і не хочуть, щоб країна очистилася від криміналітету.

"Моя особиста думка — стріляли не тільки в Сергія, стріляли не тільки в водія Олександра. Це були постріли в демократію і в майбутнє України. Але я хочу сказати, що ми сильні. І, безумовно, цей боягузливий "привіт" з 90-х, яким хтось спробував або залякати, або щось показати, — я думаю, що це марні спроби", — сказав Єрмак, підкреслюючи, що замовники не хочуть миру в Україні та змін.

Глава ОП сказав, що після замаху на Сергія Шефіра багато партнерів України відгукнулися і запропонували різну допомогу.

Тим часом в поліції проводять якісне розслідування і встановлять справжніх замовників замаху.

Нагадаємо, напад на автомобіль першого помічника Зеленського Сергія Шефіра стався 22 вересня між двома селами Лісники та Ходосівка на в’їзді до Києва. Нападники випустили 18 куль, поранення отримав водій Шефіра — його госпіталізували в "Феофанію".

Пізніше в МВС озвучили основні версії замаху на Сергія Шефіра.

Про те, що сталося, висловився і сам Володимир Зеленський, який назвав Шефіра близьким другом і пообіцяв повернутися до Києва відразу ж після виступу на Генасамблеї в ООН.