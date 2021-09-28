Укр

"Трусливый "привет" из 90-х": у Зеленского рассказали, кто мог обстрелять авто Шефира

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В авто Шефира выстрелили из автоматов 18 раз, был ранен водитель Новость обновлена 28 сентября 2021, 10:02
В авто Шефира выстрелили из автоматов 18 раз, был ранен водитель

Ермак считает, что стреляли не только в Сергея Шефира и его водителя Александра

В Офисе президента рассказали, кто может стоять за покушением на жизнь первого помощника главы государства Сергея Шефира, произошедшего 22 сентября под Киевом.

Своими предположениями поделился руководитель ОП Андрей Ермак.

Он убежден, что Шефира "заказали" силы, которые выступают против реформ команды Зеленского, и не хотят, чтобы страна очистилась от криминалитета.

"Мое личное мнение — стреляли не только в Сергея, стреляли не только в водителя Александра. Это были выстрелы в демократию и в будущее Украины. Но я хочу сказать, что мы сильны. И, безусловно, этот трусливый "привет" из 90-х, которым кто-то попытался или запугать, или что-то показать, — я думаю, что это напрасные попытки", — сказал Ермак, подчеркивая, что заказчики не хотят мира в Украине и перемен. 

Глава ОП сказал, что после покушения на Сергея Шефира многие партнеры Украины откликнулись и предложили различную помощь.

Тем временем в полиции проводят качественное расследование и установят истинных заказчиков покушения.

Напомним, нападение на автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира произошло 22 сентября между двумя селами Лесники и Ходосовка на въезде в Киев. По водительским дверям и колесам "Ауди" нападавшие выпустили 18 пуль, ранения получил водитель Шефира — его госпитализировали в "Феофанию".

Позже в МВД озвучили основные версии покушения на Сергея Шефира.

О произошедшем высказался и сам Владимир Зеленский, который назвал Шефира близким другом и пообещал вернуться в Киев сразу же после выступления на Генассамблее в ООН.

Теги:
#Покушение #Заказчики убийства #Сергей Шефир #Андрей Ермак
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