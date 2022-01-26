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Замах на Шефіра – знак Зеленському, що він може бути наступним: прогноз астролога

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Президенту України зробили попередження Новина оновлена 26 січня 2022, 09:48
Президенту України зробили попередження

За словами астролога, у 2022 році для каденції Зеленського є два критичні періоди

Нинішній 2022 рік для президента України Володимира Зеленського буде одним із складних періодів у його житті, що пов’язане з розміщенням таких планет, як Сатурн і Марс. Про це заявив астролог Влад Росс у розмові з "Телеграфом".

За словами астролога, у листопаді 2022 року є ризик замаху на президента.

"Пам’ятаєте, Шефіра, його друга, обстріляли (замах на першого помічника президента Сергія Шефіра стався у вересні минулого року – Ред.). Це був "привіт" для президента. Мовляв, якщо він продовжуватиме робити те саме, то це станеться вже з ним. Так ось, Марс – планета військових обставин – проходитиме за асцендентом Зеленського у листопаді", — розповів Росс.

Крім того, наприкінці 2022 року, за прогнозом Росса, є вірогідність виникнення народних протестів проти Зеленського.

"Є можливість, що справді цього року може збунтуватися народ, особливо у листопаді-грудні . Якщо Майдан проти Зеленського колись і відбудеться, то він буде в листопаді", — заявив Росс.

Також, додав астролог, вирішальним для влади Зеленського можуть стати події у березні-квітні, коли планета Сатурн увійде до Дому влади у гороскопі гаранта. Імовірні масові мітинги й акції за повалення шостого президента, уточнив Росс.

"Зеленський повинен фатально дивитися на свою долю. Головне, щоб він не робив помилок. А він їх робить ще більше: починаючи від запровадження касових апаратів середнього класу і закінчуючи підвищенням комунальних послуг. Тобто людина ходить мінним полем", — вважає астролог.

Як повідомляв раніше "Телеграф", астролог Людмила Халанська пояснила сумісність президентів України з гороскопом країни. Зокрема, астролог називає Зеленського слабким у плані лідерства, але прогнозує доленосні зміни у житті України за його правління. Щоправда, це можуть бути як добрі, так і сумні події.

Теги:
#Гороскоп #Астролог #Володимир Зеленський
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