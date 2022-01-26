Покушение на Шефира – знак Зеленскому, что он может быть следующим: прогноз астролога

По словам астролога, в 2022 году для каденции Зеленского есть два критических периода

Нынешний 2022 год для президента Украины Владимира Зеленского будет одним из сложных периодов в его жизни, что связано с положением таких планет, как Сатурн и Марс. Об этом заявил астролог Влад Росс в беседе с "Телеграфом".

По словам астролога, в ноябре 2022 года есть риск покушения на президента.

"Помните, Шефира, его друга, обстреляли (покушение на первого помощника президента Сергея Шефира произошло в сентябре прошлого года – Ред.). Это был "привет" для президента. Мол, если он будет продолжать делать то же самое, то это случиться уже с ним. Так вот, Марс – планета военных обстоятельств – будет проходить по асценденту Зеленского в ноябре", — рассказал Росс.

Кроме того, в конце 2022 года, по прогнозу Росса, есть вероятность возникновения народных протестов против Зеленского.

"Есть возможность, что действительно в этом году может взбунтоваться народ, особенно в ноябре-декабре. Если Майдан против Зеленского когда-то и состоится, то он произойдет в ноябре", — заявил Росс.

Так же, добавил астролог, решающим для власти Зеленского могут стать события в марте-апреле, когда планета Сатурн войдет в Дом власти в гороскопе гаранта. Вероятны массовые митинги и акции за свержение шестого президента, уточнил Росс.

"Зеленский должен фатально смотреть на свою судьбу. Главное, чтобы он не совершал ошибок. А он их совершает еще более: начиная от внедрения кассовых аппаратов среднему классу и заканчивая повышением коммунальных услуг. То есть человек ходит по минному полю", — считает астролог.

Как сообщал ранее "Телеграф", астролог Людмила Халанская пояснила совместимость президентов Украины с гороскоп страны. В частности, астролог называет Зеленского слабым в плане лидерства, но прогнозирует судьбоносные перемены в жизни Украины при его правлении. Правда, это могут быть как хорошие, так и печальные события.