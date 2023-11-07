Покушение на помощника Зеленского: "Телеграф" выяснил новые подробности громкого дела

Уголовное производство еще не передавали в суд, его ведут восемь прокуроров

По делу о резонансном покушении на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира даже через два года после происшествия до сих пор не удалось найти подозреваемых. Об этом по запросу "Телеграфу" сообщили в Офисе генерального прокурора (ОГП).

— Главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует уголовное производство по факту покушения на убийство Ш. (Шефира. — Авт.) и его водителя по части 2 статьи 15 и пункта 1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса. Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров ОГП, состоящей из восьми человек. О подозрении в совершении уголовного правонарушения в настоящее время никому не объявили, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, — проинформировали в Офисе генпрокурора.

Также в ОГП добавили, что более подробная информация по этому делу содержит тайну досудебного расследования, "охраняемую специальным законом" и имеющую ограниченный доступ.

Итак, исходя из ответа прокуратуры, дело "зависло" на стадии расследования — его не закрыли, но и не направили в суд.

Примечательно, что через два года после инцидента ОГП до сих пор держит некоторые материалы дела в режиме секретности и объясняет это следующим образом: "Разглашение информации с ограниченным доступом в уголовном производстве может нанести существенный вред путем разглашения тайны досудебного расследования, что угрожает интересам государства в виде обеспечения и поддержания правопорядка, а также охраняемым законом правам граждан, чьи права ограничиваются в связи с привлечением к уголовной ответственности".

— Указанные обстоятельства свидетельствуют, что вред от обнародования запрашиваемой информации (о покушении на Шефира. — Авт.) превосходит общественный интерес в ее получении, — аргументировали ОГП.

Следовательно, такая повышенная секретность выглядит несколько странной, и до конца непонятно, каким именно интересам государства может навредить правда о покушении на первого помощника Зеленского.

Напомним, утром 22 сентября 2021 под Киевом (на дороге между селами Круглик и Ходосовка) неизвестные обстреляли из автоматического оружия редкого "гражданского" калибра 7,62х39 автомобиль Audi A8 Сергея Шефира. Он отделался шоком, но его водитель получил три пулевых ранения. Мужчина был госпитализирован и прооперирован в больнице "Феофания". Всего в автомобиль попало более 10 пуль. Предварительно правоохранители квалифицировали инцидент как "покушение на убийство двух и более человек" (ст. 115 УКУ).

В тот же день Нацполиция озвучила основные версии произошедшего, а пользователи соцсетей даже заподозрили инсценировку, поскольку произошло все накануне голосования за так называемый закон о деолигархизации.

Также "Телеграф" писал, что вслед за этими событиями в расследовании покушения наступила продолжавшаяся почти два месяца пауза, пока в оппозиционной партии "Европейская солидарность" не заявили о политическом преследовании.

24 ноября 2021 года в доме депутата Ивано-Франковского областного совета Сергея Волошина проходил обыск и, по версии политсилы, правоохранители якобы прикрывались документами, согласно которым обыск был проведен в рамках расследования покушения на Шефира.