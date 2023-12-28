В Киеве активизировались домушники? Полиция поймала не всех дерзких воров — что делать горожанам

Накануне в столице задержали еще одну группу опасных серийщиков, однако они еще могут выйти на свободу

Последние несколько месяцев в Киеве стало больше квартирных краж. В частности, об очередном эпизоде на улице Шелковичной на Печерске (недалеко от Банковой и Правительственного квартала) сообщили читатели "Телеграфа".

Как утверждают местные жители, якобы на этой улице за последнюю неделю это чуть ли не 10-й случай незаконного проникновения и похищения ценного имущества. Есть сообщения о квартирных кражах и в других локациях в центре столицы. По одному из вызовов на место происшествия на Шелковичную на днях приезжала полиция охраны, чтобы выяснить обстоятельства и провести оперативно-розыскные мероприятия.

Всплеск криминала или сезонный/общественный фактор?

Впрочем, как сообщили "Телеграфу" в полиции Киева, сейчас о каком-то аномальном всплеске квартирных краж в городе и некоем "тотальном мародерстве" богатств горожан вообще речь не идет. Более того, правоохранители достаточно успешно противодействуют этой разновидности преступной активности. Но все же, горожанам советуют не терять бдительности и заботиться о безопасности своих домов и имущества.

Как сообщалось ранее, накануне правоохранители задержали группу квартирных воров-"серийщиков". Правонарушители – 42-летний киевлянин и 28-летний житель Киевской области. В настоящее время следователи располагают информацией о причастности задержанных по меньшей мере к шести фактам краж из квартир киевлян.

По словам начальника столичного главка полиции, полковника Дмитрия Шумейко, эти фигуранты заранее тщательно готовились к совершению уголовного правонарушения и вели длительное наблюдение за квартирами потерпевших.

"Мы провели комплекс следственных и розыскных мероприятий, в ходе которых задокументировали преступную деятельность мужчин. Известно о шести фактах квартирных краж, совершенных в Киеве, к которым причастны задержанные. По результатам санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли магнитные ключи, отмычки, видеокамеры, мобильные телефоны, ноутбуки, деньги в национальной и иностранной валютах, а также ювелирные изделия", – уточнил офицер.

Полицейские задержали подозреваемых в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователь Днепровского управления полиции сообщил фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 185 УК – кража, совершенная в особо крупных размерах в условиях военного положения. Суд же избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей, но с правом внесения залога. А санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Кроме того, как сообщают в полиции Киева, 14 декабря силовики поймали квартирного вора на Дарнице. Фигурант — 37-летний киевлянин — ночью с помощью отмычек проник в дом и украл имущество, документы с деньгами владелицы.

22 ноября полиция задержала вора на Соломенке. 34-летний горожан подозревается сразу в нескольких эпизодах, а жалобы правоохранителям на квартирные кражи до этого поступали в течение нескольких месяцев.

Перед тем, 20 ноября, в Деснянском районе задержали неоднократно судимого горожанина, обокравшего квартиру на Лесном массиве.

Как защитить жилье от воров

Правоохранители советуют, во-первых, установить надежные двери и замки (а лучше — несколько разноформатных). Идеальный вариант – менять замки каждые три года. За это время сердцевина замка изнашивается и квартирному вору легче отпереть дверь.

Во-вторых, можно выбрать приемлемый вид сигнализации (тем более, в районе Правительственного квартала, как правило, живут небедные граждане). Сигнализация может реагировать на открытие или разбиение окна, а современные охранные системы, например, срабатывают, даже если в квартиру залетают насекомые.

К тому же, сигнализация отпугивает воров или уменьшает время их пребывания в квартире в случае проникновения. Бывают случаи, когда злоумышленники, увидев снаружи двери проводку и лампу сигнализации, передумывают входить в такие помещения. Ведь наряд обычно прибывает на место через 3–4 минуты после срабатывания тревожного сигнала, а то и быстрее.

В третьих, спасти имущество дополнительно поможет хитрость хозяев. Представьте, установлена сигнализация, а вор рискует потратить на рыскание вашей квартирой хотя бы минутку до приезда полиции или охранной фирмы. Если деньги и золото спрятаны в неожиданных для шаблонного мышления вора местах, то он не будет терять время на поиски и покинет дом без "улова".

Небольшие ценные вещи можно хранить в сейфах, потому что громоздкие железные тайники воры с собой не будут уносить, как и большую бытовую технику.

В-четвертых, в частных домах и на первых этажах многоэтажек не станут лишними защитные решетки на окнах. Также можно установить тревожную кнопку и камеры видеонаблюдения.

В-пятых, не лишним будет подумать о том, чтобы завести собаку бойцовских или служебных пород (ротвейлера, питбуля, овчарку и т.п.). Такие дрессированные домашние животные уже одним своим видом могут напугать нежелательных гостей и лаем привлечь внимание соседей.

В-шестых, время от времени следует применять различные бытовые лайфхаки, когда дома никого нет, как вариант — включать свет в коридоре/комнатах, оставлять включенным радио или ТВ, давать ключи соседям и просить их периодически проверять квартиру, обустраивать подъезды кодовыми замками и т.д.

Конечно, ни один из упомянутых способов не дает 100-процентной гарантии, что воры минуют ваш дом. Цель домушника – легкая нажива. Если на его пути будет стоять несложный замок, то очевидно он его откроет.

Но когда ему будут мешать обокрасть квартиру и качественные двери, и складные замки, и решетки на окнах, и сигнализация с радиотрансляцией, то шансы уберечь свое имущество повышаются.

Если же вы вдруг стали очевидцем квартирного воровства – не медлите и быстро набирайте "102". Ни в коем случае не заходите в разграбленную квартиру/дом и не трогайте ничего руками, иначе все необходимые доказательства будут смазаны вашими отпечатками.

Как сообщалось, недавно в Деснянском районе Киева злоумышленник проследил за мальчиком, зашел за ним в подъезд и, угрожая ножом, забрал у ребенка мобильный. Преступника удалось задержать по горячим следам.

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