Опасная СМС-ка: полиция предупредила украинцев о новой мошеннической схеме

При передаче платежной информации стоит сразу же заблокировать карту и обратиться в банк

В Национальной полиции Украины предупреждают о появлении новой схемы мошенников. Злоумышленники отправляют СМС о поступлении посылки от имени известного почтового сервиса.

В сообщении есть фишинговая ссылка, при переходе на которую пользователь рискует лишиться денег. Об этом полиция информирует в официальном Телеграм-канале.

Новая схема мошенничества: что известно

Пользователям от имени почтового сервиса отправляются фейковые СМС-ки о поступлении посылок. В этом сообщении есть ссылка, на которую просят перейти. Но ведет она не на сайт почтового сервиса, а на ресурс мошенников.

Когда пользователь вводит банковские реквизиты (номер карты, трехзначный CVV-код и срок действия), они становятся известны злоумышленникам. Мошенники собирают платежные данные, потом делают покупки в Интернет-магазине, используя украденные деньги.

Но есть и другой вариант. Злоумышленники могут оформить возврат товаров, который был ранее заказан. Средства со счетов присвоят себе.

Как защититься от злоумышленников

В правоохранительных органах поделились советами, которые помогут сохранить свои личные данные:

получайте и проверяйте данные о посылках только на официальных сайтах почтовых сервисов, или же в их приложениях;

не переходите по сомнительным гиперссылкам и обязательно перепроверяйте правильность URL-адреса, ведь даже один символ может выдать ресурс мошенников;

совершайте шопинг в Интернете, используя отдельную онлайн-карту;

держите в секрете коды-подтверждения;

старайтесь заказать товар с оплатой после получения.

Если ваши данные были скомпрометированы, обязательно заблокируйте карту. После этого обратитесь в банк, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям менеджера финансового учреждения.

Напомним, что фишинговые ссылки ― это специальные линки, которые перенаправляют пользователя на ресурс мошенников. Зачастую они выглядят похожими на гиперссылки на официальные сайты почтовых отделений, Интернет-магазины. Мошенники пытаются украсть личные данные пользователей. Неосторожность может привести к потери личных сбережений. Отправлять такие ссылки могут СМС-сообщением на телефон, так в мессенджеры и соцсети или на электронную почту.

Ранее "Телеграф" писал об интернет-мошенничестве, в результате которого украинка лишилась 50 тысяч гривен. Она хотела продать свой телефон, но стала жертвой злоумышленников.