Хотела продать телефон и осталась без денег: украинку обманули почти на 50 тысяч гривен

Перешла по ссылке и лишилась денег

В последнее время в сети активизировались интернет-мошенники, которые выманивают деньги с банковских карточек украинцев. Так, в Ивано-Франковской области жительница Галицкой территориальной громады попала в мошенническую ловушку.

Известно, что женщина пыталась продать мобильный телефон на интернет-платформе. Подробности рассказали в полиции Ивано-Франковской области.

Неизвестный, заинтересовался предложением покупки мобильного телефона, после чего послал женщине фишинговое сообщение со ссылкой. Однако это оказалось мошеннической ловушкой. Потерпевшая перешла по ссылке и ввела данные своей банковской карты. В результате получила уведомление о снятии средств. Сумма, которую сняли мошенники составляет 46 тысяч гривен.

Чтобы не попасть на крючок к аферистам, полиция призывает украинцев во время интернет-покупок или продажи не следовать указаниям неизвестных лиц. Ведь мошенники после получения средств своих жертв, прекращают выходить на связь.

В полиции также рассказали алгоритм действий как не попасть в мошенническую ловушку:

ни при каких условиях не переходите по сомнительным ссылкам, полученным от третьих лиц;

все операции по совершению сделки и проведению оплаты выполняйте исключительно на сайте, на котором продавец разместил объявление о продаже;

ни в коем случае не вводите данные банковских карт и пароли, которые могут использоваться для подтверждения платежей;

если подозреваете, что с вами общается мошенник — завершайте разговор.

Отметим, ранее "Телеграф" писал о том, о новой финансовой пирамиде в сети. Что нужно знать, чтобы не попасть на крючок к аферистам — читайте в нашем материале.